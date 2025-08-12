Ravit EM
EL Indeed vei Tammavaltikan kokonaiskilpailun Hannu Torvisen ajamana, seuraavaksi Solvallaan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

EL Indeed Tammojen EM-kilpailuun – Voittajalle miljoona kruunua

Tammojen EM-kilpailu ajetaan ensi viikon keskiviikkona Solvallassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Solvalla
EL Indeed
Tammojen EM

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi