EL Indeed Tammojen EM-kilpailuun – Voittajalle miljoona kruunua

Tammojen EM-kisan lisäksi Solvallassa ajetaan myös muita huippulähtöjä keskiviikkona 20. elokuuta. 5-vuotiaiden Margareta Wallenius-Klebergs Pokalin voittaja palkitaan 1,5 miljoonalla kruunulla. STL-divisioonien finaalit värittävät myös iltaa.Elina Laakkosen EL Indeed on tuore Tammavaltikan voittaja. Se voitti Forssassa mailin ajalla 11,8a ja oli kolmas 2640 metrin matkalla.”Tammavaltikan jälkeen kaikki on ollut kunnossa. Hippos kysyi mahdollisesta osallistumisesta EM-kisaan. Mietimme hetken, ja päätimme lähteä. Tämä on viimeinen vuosi EL Indeedin kanssa, kun sinne voi lähteä. Tamma varmaan astutetaan ensi vuonna”, Elina Laakkonen kertoi.”Hannu Torvinen ajaa Solvallassa. Tiistaina lähdemme reissuun, mutta missä hevonen yöpyy, on vielä auki. EL Indeed tekee ensimmäisen ulkomaan matkansa.”Tammojen EM-kisaan ilmoitettiin 17 hevosta. Isäntämaa Ruotsista listalla on seitsemän hevosta, joista todennäköisesti neljä pääsee mukaan. Daim Brodda on maan ykköshevonen. Se on Norjassa Thor Borgin valmennuksessa, mutta edustaa EM-kisassa syntymämaataan Ruotsia. Daniel Wäjerstenin Great Skills voitti EM:n 2023. Betting Pacer ja Olly Håleryd päässevät myös mukaan.Norjasta on tulossa kolme edustajaa Meghan B.R:n johtolla. Italian ykköstamma on Alessandro Gocciadoron Clarissa, joka voitti EM:n vuosi sitten. Anu Niskanen on hoitaja. Italia on myös mukana kolmella tammalla.Lopullinen ilmoittautuminen on torstaina. Jokaisen maan ykköshevonen saa varmuudella eturivin lähtöpaikan.Tammojen EM-kilpailuun ilmoitetut hevoset: RUOTSI 1 Daim Brodda2 Great Skills3 Betting Pacer4 Olly Håleryd5 Adriatica6 Decision Maker7 Aurelia Express SUOMI 1 EL Indeed NORJA 1 Meghan B.R.2 Monalisa B.R.3 Maharina Sun ITALIA 1 Clarissa 1.10,32 Diva Ek 1.10,33 Cash Bank Bigi4 Delicious Gar5 Don’t Say Gar SAKSA 1 NortolandaJuttu ST:n sivuilta