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Elina Laakkonen valmentaa EL Nightwishia.Kuva: Anu Leppänen
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EL Nightwish ei starttaa lauantaina Metsämäessä – ”Uskon hevosen parantavan ensi vuonna"

EL Nightwishin nelivuotiskausi on tullut päätökseen.
Julkaistu
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El Nightwish
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