EL Nightwish ei starttaa lauantaina Metsämäessä – ”Uskon hevosen parantavan ensi vuonna"

Elina Laakkosen valmentaman EL Nightwishin piti kilpailla lauantaina Turussa ajettavassa pronssidivisioonakarsinnassa yhtenä suosikkina, mutta perjantaiaamuna Laakkonen jätti valmennettavansa lähdöstä pois.”Jotain virusta tallista. Meillä on useampi muukin hevonen tallissa räkäinen”, Laakkonen kertoo.EL Nightwish on kilpaillut nelivuotiskauden aikana Suomessa kuusi starttia totosijoin 1–1–2. Palkintorahoja tamma ansaitsi 11 900 euroa. Laakkosen mukaan hevosella aletaan nyt tähdätä ensi kauteen.”Ihan hyviä ajatuksia minulle jäi tästä kaudesta. Oli tiedossakin, että tästä kaudesta hevoselle tuleekin vähän välivuosi. Siihen peilattuna se suoritti aivan hyvin. Uskon hevosen parantavan ensi vuonna”, Laakkonen sanoo.