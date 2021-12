Elimäkeläispariskunnan hevoset vedossa – Pretty Visionille jo neljäs tolppa putkeen

Kotimatkalle on keskimääräistä mukavampi lähteä voittajana, mutta vielä parempaa on, jos talliin tulee 100-prosenttinen onnistuminen.

"Kyllä, kotimatkaa on kiva tehdä", Suvi Sydänmaanlakka hymyilee.

Hänen kasvattamansa, omistamansa ja valmentamansa Pretty Vision lunasti odotukset ja otti neljännen voittonsa putkeen, vaikka Sydänmaanlakka toteaakin, ettei raviurheilussa voi ikinä olla oikein varma mistään.

Tallin toinen voitto tuli Gold Arrow Webillä. Sitä valmentaa Sydänmaanlakan puoliso Jussi Suominen.

Pretty Vision oli toisen kohteen suosikki, eikä Antti Teivaisen ohjastamalla tammalla ollut matkan aikana ongelmia, vaan se hallitsi tilannetta lähdöstä maaliin.

"Aina voitto on yllätys, vaikka hevonen on mennyt niin hyvin. Olen nähnyt raviurheilun huonot puolet, joten ikinä ei voi olla varma mistään", Sydänmaanlakka sanoo.

Pretty Visio on startannut tiuhaan, sillä Elimäellä harjoitusolosuhteet ovat olleet huonot.

"Meillä meni tiet ja paikat kovaksi, ja tämä on aina niin tosissaan lenkeillä."

Starttien välissä hevonen on vain tarhannut ja se on käyty vain viimeistelemässä radalla.

Tulevaa starttia ei ole vielä katsottu, mutta Sydänmaanlakka kertoo Teivaisen kehottaneen viemään hevosen jo kovempiin tehtäviin.

"Antti sanoi, että se painoi ohjille maaliin asti. Olen tykännyt mennä hevosen ehdoilla, ettei viedä heti koviin lähtöihin ja vaadita enemmän."

Sydänmaanlakka toteaakin, että vielä ei ole tullut tunnetta, että hevonen olisi joutunut panemaan kaikkea peliin. "Näissä viimeisimmissä starteissa se ei ole oikein puhaltanutkaan katoksella."

Sydänmaanlakka on huomannut, että Pretty Visionin ohjat sopivat hyvin Teivaisen käteen. Se, miten nurmijärveläinen ohjastaja sattui istumaan hevosen kärryille, on vähän sattumaa.

"Kun ilmoitin Kouvolaan, kaikki vakiokuskit oli varattu. Ajattelin, että kokeillaan Anttia."

Kokeilu kannatti. Ensimmäinen yhteistyökerta toi kolmannen sijan ja loput neljä tiesi voittajarinkiä.

Pretty Vision on Sydänmaanlakan omaa kasvatusta toisessa polvessa. Tamman emä on Friendly Vision, ja emänemän Best Friendin hän osti kaverinsa kanssa sen ollessa 1,5-vuotias

"Se oli Barbequesta, joka oli silloin kovaa huutoa. Ilmoitus iski silmään Hevosurheilusta", hän muistelee.

Sydänmaanlakalla on yhteensä kuusi kasvattia tästä suvusta, ja tuuri niiden kanssa on ollut huonoa.

"Neljältä on murtunut kavioluu ja ura loppunut melkein heti, kun ne ovat alkaneet."

Best Friendin parhaaksi jälkeläiseksi jäi Friendly Wizard, joka tienasi urallaan liki 18 000 euroa.

Gold Arrow Webin ensimmäinen voitto Suomisen valmennuksesta

Elimäkeläisellä pariskunnalla on tallissaan 18 hevosta. Niiden hoidosta ja valmennuksesta vastaa heidän lisäkseen tytär Jemina, joka auttaa tallissa minkä opiskeluiltaan ehtii.

Jokimaan illan toinen menestyjä Gold Arrow Web liittyi Suomisen valmennuslistalle kesällä, ja nyt ruuna otti ensimmäisen voittonsa.

"Sillä oli paha kurkunpääntulehdus loppukesästä, mutta nyt se on alkanut näyttää paremmalta", Sydänmaanlakka kertoo.

Viimeksi Kouvolassa hevosella oli taustajoukkojen mukana liian pienet hokit, eikä se oikein saanut otetta radasta.

"Kun sen taulua katsoo, niin eihän se ollut odotettu voitto, mutta se sai hyvän juoksun. Olimme varmoja, että jossain vaiheessa se tulee."

Sydänmaanlakka kertoo, että Gold Arrow Webin kanssakin jatketaan starttaamista, kun hevonen tuntuu olevan iskussa.

Hevosen omistaa Team Gold Arrow.