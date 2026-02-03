Elina Laakkonen siirsi yli 100 000 euroa ansainneen jenkkitammansa Suomeen – "Wallinin mukaan hyvä täyden matkan hevonen"

Joulukuussa Hevosurheilu uutisoi Elina Laakkosen siirtäneen EL Indeedin siitokseen. Nyt Laakkosen Vääksyssä sijaitseva talli on kuitenkin saanut uuden ykköstason tammavahvistuksen, kun Laakkosen Yhdysvaltoihin kasvattama EL Nightwish on muuttanut Suomeen. 4-vuotiaan EL Nightwishin voittosumma on noin 115 000 euroa.”Se pääsi perille Ravigaalan jälkeisenä maanantaina. Hevosen mukaan edetään, mutta ajatuksena olisi kilpailla sillä Suomessa. Ihan hyvässä kunnossa tamma kotiutui, vaikka kuljetusmatka oli tietysti kuluttava”, Laakkonen toteaa.Yhdysvalloissa EL Nightwish valmentautui Lucas Wallinin tallissa, mistä ansaitsi 13 ajettuun starttiin viisi voittoa. Chapter Sevenin tyttären ennätys on 09,9aly.”Tamma ei ollut vielä 2-vuotiaana valmis ja juoksikin vain yhden startin. 3-vuotiskaudella etenkin alkukaudesta suoritukset olivat oikein hyviä. Wallinin mukaan sen pitäisi olla hyvä täyden matkan hevonen, joten ajattelimme kokeilla sillä nyt täällä”, Laakkonen kertoo.Starttaamisen osalta Laakkonen ei vielä ole laatinut EL Nightwishille tarkempia suunnitelmia. Suomen radoilla hevonen kuitenkin nähtäneen aikaisintaan hokkikelien väistyttyä. Edellisen kerran EL Nightwish kilpaili lokakuussa.”On sitä pidetty meillä valjaissa, ja hyvin hevonen hölkkii. Toivottavasti EL Nightwish vielä kehittyisi, niin siinä voisi olla Suomeen uusi hyvä avoimen tason tamma. Tulevaisuudessa sitä olisi sitten kiva astutella jollain ranskansukuisella oriilla”, Laakkonen suunnittelee..EL Nightwish voitti Excelsior-finaalin Saratogassa, Niko Kärnä ajoi voiton Red Milella.Elina Laakkosen yllätyspäätös: EL Indeedin kilpaura ohi – "Aikamoinen voittosumma ilman ikäluokkakisoja"