Elina Laakkosen yllätyspäätös: EL Indeedin kilpaura ohi – "Aikamoinen voittosumma ilman ikäluokkakisoja"

Lauantaina Vermossa kilpaillaan vuoden viimeiset divisioonafinaalit. Elina Laakkosen valmennettavista EL Indeedilla olisi ollut paikka tammadivisioonafinaaliin ja E.L.Maestrolla Kyvyt Esiin -finaaliin. Laakkonen ei kuitenkaan ilmoittanut kaksikostaan kumpaakaan Vermoon.”EL Indeed siirtyy siitokseen. Kunnon talvikelejä, jotka olisi sille kaikista parhaimmat, ei nyt vain tahdo tulla. Lopetetaan kilpaura siis jo nyt”, Laakkonen kertoo.EL Indeed kilpaili urallaan 78 kertaa statistiikalla 30–17–14. Palkintorahoja 10,7-aikainen tamma ansaitsi 246 700 euroa. Uransa aikana EL Indeed osallistui Suur-Hollola-ajon lisäksi muun muassa Seinäjoki Raceen vuosina 2023 ja 2025. Uransa viimeisessä kilpailussa EL Indeed sijoittui kakkoseksi marraskuun lopulla Killerillä.”Aikamoinen voittosumma ilman ikäluokkakisoja”, Laakkonen toteaa.Ensi keväällä tapahtuvan siemennyksen osalta orivalintaa Laakkonen ei vielä ole 8-vuotiaan Love Youn tyttären osalta päättänyt.”Se ratkeaa myöhemmin”, hän sanoo.Tallikaveri E.L.Maestro on puolestaan vetäytynyt talvitauolle. 4-vuotias ruuna on voittanut uransa kahdeksasta lähdöstä yhtä lukuun ottamatta jokaisen. Kauden viimeiseksi startiksi jäi marraskuun puolivälissä Vermosta ajettu Toto75-voitto.”Hevonen siirrettiin treenitauolle, kun sillä en tahdo vielä ajaa kilpaa hokkikengillä”, Laakkonen päättää.