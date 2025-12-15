EL Indeed juoksi kilpaurallaan 30 voittoa. Niistä valtaosan ajoi Hannu Torvinen.
EL Indeed juoksi kilpaurallaan 30 voittoa. Niistä valtaosan ajoi Hannu Torvinen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Elina Laakkosen yllätyspäätös: EL Indeedin kilpaura ohi – "Aikamoinen voittosumma ilman ikäluokkakisoja"

Orivalintaa vuoden vaihteessa 9-vuotiaaksi kääntyvälle tammalle ei ole vielä tehty.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Elina Laakkonen
EL Indeed
E.L.Maestro

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi