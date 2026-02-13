Elina Leinonen ajaa Solvallassa keskiviikkona – "Eka kerta Ruotsissa raveissa"

"Kyllä tämä on eka kerta, kun ajan Ruotsissa kilpaa, en ole edes käynyt raveissa siellä. Ihan hienot ovat fiilikset. En osannut edes kuvitella, että pääsisin sinne ajamaan, ja vielä tuli useampi hevonen ajettavaksi. Hevoset lähtevät Ruotsiin tiistaina, itse lennän Tukholmaan keskiviikkona", Elina Leinonen kertoi.Anne Nuottanen-Tuomelan valmentama Verduzzo starttaa tammalähdössä ennen T86-kohteita. Leinosen ajama Brad de Veluwen tytär saapuu Solvallaan kolmen voiton putkessa ja huippukunnossa. Verduzzo lähtee mailin matkalle kuutosradalta. Claes Sjöströmin Global Good Luck on ykkösradalla ja hakee viidettä peräkkäistä voittoa."Verduzzo on mennyt tosi hyvin Suomessa ja katseltiin sille sopivia sarjoja Ruotsista. Sellainen löytyi, lähes kruunulleen sopiva ja vielä mailin matkalla. Yritetään mennä samalla taktiikalla kuin Suomessa. Tamma lähtee kovaa, ja reippaasti lähdetään ja yritetään keulaan", Leinonen sanoi.Verduzzon tallikaveri Lukanos juoksee montélähdössä ja lähtee kakkosradalta. Elina Pakkasen Lake's Diana on kova vastustaja samoin David Perssonin valmentama Kash Keeper."Lukanos on juossut pari kertaa montéssa ja mennyt ihan mukavasti. Nyt on kova lähtö ja vähän ylisarja, niin toivotaan hyvää sijoitusta."Marjo-Kristiina Niemisen Juliet Ray on Leinosen kolmas hevonen. Se juoksee T86-pelin neloskohteessa. Mythical Lindyn tytär sai kolmosradan, Timo Nurmoksen ja Tapojärvien omistama voitokas Le Patron Boko on rinnalla."Juliet Ray on hieno hevonen. Lähtöpaikka on hyvä, mutta vastus on silläkin kova".Riina Rekilän Viking Wania jatkaa Solvallassa. Walnerin poika juoksee 3-vuotislähdössä ennen T86-kohteita. Risto Kuusiston valmentama One Lady Boko nähdään Solvallaserien420-karsinnassa. Jorma Kontio ajaa.Solvallan lähtölistat ST:n sivuilta