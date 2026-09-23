Elina Leinonen putsasi pöydän tiistaina Mikkelissä.
Elina Leinonen putsasi pöydän tiistaina Mikkelissä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Elina Leinoselle hattutemppu ja Ravinaisten Suomen mestaruus

Mikkelissä tiistaina ratkaistu Ravinaisten SM oli Elina Leinosen näytös. Hän aloitti illan voittamalla monté-lähdön Even Eliksiirin selässä.
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