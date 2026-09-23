Elina Leinoselle hattutemppu ja Ravinaisten Suomen mestaruus

Elina Leinonen voitti molemmat Ravinaisten SM-osalähdöt. The Big Hope avasi 15,5-vauhtia, ja se piti hyvin kirineen Master Bossin varmasti takanaan 12,0-lopetuksessa. Legend Never Die joutui avaamaan 09,5-vauhtia, eikä saanut ottaa täysin vauhtia pois. Myös se kamppaili rehellisesti ykköseksi."The Big Hope voitti lopulta helposti, ja olisi varmasti pitänyt ykkösenä ilman korvapallojen vetämistä. Ulkoa kirittiin kuitenkin hyvin, ja sain vähän ennen maalia toisen pallon vedettyä. Siitä tuli vielä yksi uusi vaihde. Legend Never Die sai muiden kiihdytyksestä itsekin kimmokkeen alkuun. Sain ohjeet olla alussa vain kyydissä, mutta se pääsi keulaan. Matkavauhti säilyi reippaana, ja hevonen oli oikein hyvä", Leinonen kiitteli.. "Molemmilla oli voitto alla, ja pääsin ajamaan lähtöihinsä hevosia, joilta pitikin odottaa paljon. Ravinaisten SM-kisassa kaikista parasta on se, että naiset ympäri Suomea pääsee tapaamaan toisia. Moni on tullut kauempaa, ja kaikki olivat iloisella päällä. Pääsin jututtamaan lyhyesti esimerkiksi Maria Kurttilaa, jonka kanssa en ole juurikaan ajanut samoissa lähdöissä aikaisemmin. Hänestä jäi kiva vaikutelma. Yhteisöllisyys oli illassa kaikista parasta."Prix Du Nord -montéssa Leinonen otti illan ensimmäisen kolmesta voitosta. Even Eliksiiri laukkasi alkuun, mutta kiersi vielä kaikki."Even Eliksiirin kanssa onnistuminen tuntui erityisen hyvältä. Se oli yllättäjä, ja otti pahan laukan. Se teki sitten todella vahvan juoksun ja ohitti Kiitävän, joka on mennyt montéssa hyvin. Keskiviikkoaamuna kolmen voiton Leinonen oli jo juna-asemalla matkalla kohti Oulua."Arki jatkuu", Leinonen nauroi. "Vielä ennen lähtöä Ouluun kävin ajamassa tallilla hevosia. Oulun jälkeen on Turku, mutta se on meiltä käsin ihan kotirata. Kolmen voiton päiviä oli ennen Mikkeliä tältä vuodelta kaksi, Kokemäen avausraveista ja sitten Kokemäeltä juhannuksena. Seuraava isompi päivä on suomenhevosten Kriterium. Isän oma valmennettava H.V. Viivaa pääsi sinne, mikä on hieno juttu", Leinonen päätti..Petra Koivulahti onnistui valmentajana – Zeussin ja Elina Leinonen hoitivat homman kotiin .Salamakypärät-voittaja Elina Leinonen panostaa täysillä lainaohjastamiseen – ”Vuosi on mennyt tosi hienosti”