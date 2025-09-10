Elina Leinosen ja Zagatin taktiikka selvä ykkösradalta – "Eiköhän Vermossa kiihdytys onnistu"

Vermon XL Toto65-kierroksen kolmantena kohteena ajetaan lämminveristen 1620 metrin ryhmäajo. Lähdön suosikki on ykkösradalta Elina Leinosen ohjastamana matkaan kiihdyttävä Zagat.”Lähtöpaikka on hyvä, vaikka hevonen ei lähdekään nimenomaan ykkösradalta ehkä terävimmin. Eiköhän Vermossa kiihdytys onnistu ja toivottavasti keulat saataisiin puolustettua”, Leinonen sanoo.Isänsä Veikko Leinosen valmennettava voitti edellisen starttinsa elokuun puolivälissä Riihimäellä nimenomaan keulapaikalta. Starttiväliä on siis kertynyt noin kolme viikkoa.”Sopivia sarjoja ei vain ollut ja olen kärsinyt lisäksi ajokieltoa. Kotona hevosta on silti treenattu normaalisti ja ruuna on ollut oma pirteä itsensä”, Leinonen kertoo.Keulapaikan saadessaan Zagat voisi vetää Leinosen mukaan lähtöä maaliin saakka.”Olisin keulasta kovinkin luottavainen voittoa ajatellen. Oletettavasti ajetaan ilman kaikkia kenkiä ja siitä on ollut Zagatille hyötyä. Nyt lyhyellä matkalla vetolaput on tarkoitus vaihtaa taas kuppilappuihin”, Leinonen tietää.Elina Leinonen ohjastaa XL Toto65-kohteissa myös Paula Kerkelän Here Comes Bertilia (T65-1) sekä Niina Tapanin valmentamia Ramonez Nimbusta (T65-2) sekä Picardieta (T65-6). Näistä jokaisen kohdalla voitto olisi pelikansalle merkittävä yllätys.