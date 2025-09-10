Elina Leinonen, Zagat
Elina Leinonen on menestynyt Zagatin kanssa mukavasti.Kuva: Moona Mäntyvaara
Uutiset

Elina Leinosen ja Zagatin taktiikka selvä ykkösradalta – "Eiköhän Vermossa kiihdytys onnistu"

Zagat on yksi XL Toto65-kierroksen suosikeista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
XL Toto65
Vermon ravit
Zagat
Elina Leinonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi