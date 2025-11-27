Elina Miettunen työskentelee nyt Noel Daleylla USA:ssa – "Opintomatkan jatkaminen Ranskaan kiinnostaisi"

Kaustiselta kotoisin oleva Elina Miettunen pakkasi marraskuun alussa laukkunsa ja suuntasi muutaman kuukauden ajaksi työskentelemään Yhdysvaltoihin New Jerseyssä sijaitsevalle Noel Daleyn tallille.”Elämässäni tuli eteen hetki, kun halusin nähdä hieman uusia maisemia. Martti Ala-Seppälä sitten auttoi minua pääsemään töihin Daleylle. Nyt on menossa neljäs viikko täällä ja tosi kivaa on ollut. Mukavia ihmisiä ja hyviä hevosia. Lisäksi näkee samalla erilaista raviurheilu”, Miettunen kertoo.Hevosenhoitajan arki Pohjois-Amerikassa poikkeaa tuntuvasti pohjoismaalaisesta. Hoitohevosia Miettusella on viisi, ja lisäksi hän muutamina päivinä osallistuu hevosten ajamiseen. Miettusen lisäksi Daleyn tallilla työskentelee neljä muuta suomalaista.”Työpäivät ovat paljon lyhyempiä, kuin oikeastaan koko Euroopassa. Päivät etenevät hyvin sujuvasti, kun hoitajat ja ajajat ovat erikseen. Työpäivä alkaa aamulla kuuden jälkeen ja loppuu puolenpäivän aikoihin. Iltaisin muutama työntekijä käy vain ruokkimassa hevoset. Energiaa ja aikaa siis jää työpäivän jälkeen muuhunkin.”Suomessa Miettunen on työskennellyt Kaustisella Veli-Erkki Paavolan ja äitinsä Pirjo Paavolan tallilla. Ennen Yhdysvaltoja Miettunen on ehtinyt hankkimaan työkokemusta hevosten parista myös Ruotsista. Nykyinen työkomennus Daleylla kestää tammikuun loppupuolelle saakka.”Opintomatkan jatkaminen Ranskaan kiinnostaisi, mutta en ole tuosta vielä ihan varma. Täytyy katsoa, kuinka pahasti koti-ikävä yllättää”, Miettunen suunnittelee.Hevosten kanssa Miettunen ei ole vielä Yhdysvalloissa raveihin ennättänyt, sillä suurin osa Daleyn tallin vanhemmista kilpahevosista viettävät parhaillaan talvitaukoa. Kertaalleen hän on silti ennättänyt Meadowlandsin raveihin katsojan rooliin.”Oli se raviratana hieman erilainen kuin Kaustinen. Tosin ratavalot eivät olleet yhtä hyvät”, Miettunen kuittaa.