Suomen monté-tilastoja murskaavasti johtava Elina Pakkanen toteuttaa lokakuussa unelmansa opinto- ja työreissusta Ranskaan. Pakkanen paljastaa, että hän pääsee huipputallille tutustumaan aitiopaikalle ranskalaiseen raviurheiluun."Todennäköisesti lokakuun alkupuolella lähden, mutta tarkkaa päivää ei ole sovittu", Pakkanen aloittaa. “Olen menossa Fabrice Souloyn tallille. Hänellä on paikka Grosboisissa, ja 20 kilometrin päässä siitä maatila. Varmasti reissun aikana molempiin pääsee tutustumaan. Kaikki on mennyt suunnitelmien osalta hienosti, sillä olen ollut Fabricen tyttären Emma Souloyn kanssa jutuissa puhelimessa. En tunne häntä sen kummemmin, mutta Emma vaikuttaa todella mukavalta."Pakkanen ei haaveile monté-starteista, vaan hän haluaa ensisijaisesti oppia mahdollisimman paljon uutta. On kuitenkin mahdollista, että Pakkanen pääsee reissun aikana ajamaan kilpaakin. Pakko se ei ole, ja tärkeintä hänelle on päästä treeneissä ratsastamaan mahdollisimman paljon."Katsotaan, miten lisenssiasiat ja muut hoituvat. Menen maata pitkin, jotta on sitten oma auto mukana. Otan Lake's Edinan matkaan, ja onhan se mahdollista, että pääsisi jossain kohtaa ajamaan Ranskassa kilpaa. Muutaman sanan osaan ranskaa, mutta eiköhän siellä englannilla pärjää. Mielenkiintoinen reissu on edessä", Pakkanen päättää..Elina Pakkanen kilpailee montén SM-finaalissa esikuvaansa vastaan – "Muistan, kun piirsin monté- ja hevoskuvia Nellylle"