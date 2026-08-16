Lake’s Edina on lähdössä Elina Pakkasen kera Ranskaan.
Lake’s Edina on lähdössä Elina Pakkasen kera Ranskaan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ruotsin sijasta puoleksi vuodeksi huipputallille Ranskaan – Elina Pakkanen ottaa Lake's Edinan mukaan

Monté-Derbyn murskatyylillä lauantaina Sir Heartbreakerin selässä vienyt Elina Pakkanen lähtee lokakuun alkupuolella kohti Ranskaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Elina Pakkanen
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi