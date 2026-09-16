Hevosurheilun Elitloppet-lukijamatka toteutuu myös 2027
Matka toteutuu nykyisellä formaatilla jo viidettä kertaa. Lukijamatkalaiset suuntaavat lauantaina 29.5. Helsingistä Elitloppet-sunnuntain ravipäivään Tukholmaan. Lauantain ravilähetystä on mahdollisuus seurata laivalla, koska lukijamatkalaisille järjestetään aikainen laivaan nousu Cinderellalle lähtöpäivänä. Paluu Helsinkiin tapahtuu maanantaina 31.5.
Matkojen myynti alkaa 30.9. Matkan mainos, hinnat ja hyttivalikoima löytyvät kyseisen päivän Hevosurheilu-lehdestä ja verkkokaupasta.
”Olemme pystyneet pitämään matkan hinnat ennallaan ja lisäämme ensi keväälle ateriavaihtoehtoja etukäteen varattaviksi. Suositut aamusaunat on jälleen varattu pelkästään lukijamatkalaisten käyttöön molemmille risteilyaamuille”, myynnistä vastaava Mika Tikkanen kertoo.
Tikkanen kokee, että yhteisölliselle lukijamatkalle on tilausta.
”Huikean Allegiantin maailmanennätyksen lisäksi saimme tämän vuoden matkalta erityisen hyvää palautetta niin asiakkailtamme kuin laivayhtiö Viking Linen puolelta, mikä lämmittää erityisesti matkavastaavan mieltä. Vikingillä on tykästytty rentoihin ravituristeihin ja sieltä suunnalta meidät toivotetaan jälleen sankoin joukoin tervetulleeksi nauttimaan niin merimatkasta kuin itse ravitapahtumasta”, Tikkanen lisää. ”Olisihan se aikamoista, jos taas näkisimme uuden ME:n, eikö vain?”