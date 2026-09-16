Hevosurheilun Elitloppet-lukijamatka toteutuu myös 2027

”Olemme pystyneet pitämään matkan hinnat ennallaan ja lisäämme ensi keväälle ateriavaihtoehtoja etukäteen varattaviksi. Suositut aamusaunat on jälleen varattu pelkästään lukijamatkalaisten käyttöön molemmille risteilyaamuille”, myynnistä vastaava Mika Tikkanen kertoo.

Tikkanen kokee, että yhteisölliselle lukijamatkalle on tilausta.

”Huikean Allegiantin maailmanennätyksen lisäksi saimme tämän vuoden matkalta erityisen hyvää palautetta niin asiakkailtamme kuin laivayhtiö Viking Linen puolelta, mikä lämmittää erityisesti matkavastaavan mieltä. Vikingillä on tykästytty rentoihin ravituristeihin ja sieltä suunnalta meidät toivotetaan jälleen sankoin joukoin tervetulleeksi nauttimaan niin merimatkasta kuin itse ravitapahtumasta”, Tikkanen lisää. ”Olisihan se aikamoista, jos taas näkisimme uuden ME:n, eikö vain?”