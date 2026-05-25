Elitloppet-viikonlopun lähtölistat ja suomalaiset, Need'em ja Stallone huippupaikoilta

Sweden Cupissa ajetaan kolme 7 hevosen karsintaa. Matias Salon valmentama ja Jukka Torvisen ajama Star Photo S sai toiseen karsintaan vitosradan. Elitloppetiin ehdolla ollut Handes de Vandel on radalla kolme. Kolmannessa karsinnassa on kaksi hevosta Suomesta. Miika Tenhusen Need'em on ykkösradalla, Iikka Nurmonen ajaa. Antti Ojanperän Combat Fighter kiihdyttää seiskapaikalta Santtu Raitala kyydissään. Finaali on lähdössä seitsemän.Kylmäveriset juoksevat neljännessä lähdössä. Suomesta tulevilla oli hyvä arvontatuuri. Ojanperä-Raitalan Vänrikki on kakkosradalla ja Antti Veteläisen Tangen Ove sen rinnalla.Onkel Investin kasvattama ja omistama Florenzo juoksee lähdössä kuusi, joka on Klass II -finaali. Mats E Djusen ajama Googoo Gaagaan poika sai radan 12, Maria Törnqvist valmentaa.Garden kasvatti Boutique Garde sai kakkosradan Tammadivisioonan finaaliin, lähtö 9. Björn Goop ajaa ja Ulf Stenströmer valmentaa.Tarja Arosen Highlight Bogeyman voitti Klass I -karsinnan Vermossa. Se jahtaa isoa pottia finaalissa lähdössä 11 Mika Forssin ajamana.Journeyn kasvatti Lifelong Journey sai takarivin Pronssifinaaliin, lähtö 13. Mats E Djuse ajaa ja Jörgen Westholm valmentaa.Lauantain päätöslähdössä on suomalaisväriä. Santtu Raitala ohjastaa Timo Nurmoksen Vanderbildiä lähdössä 14, joka starttaa Suomen aikaa 20.02.Montéliten on sunnuntaina toinen lähtö. Heli ja Petri Tarrimaan Lightning Stride on hienossa seurassa. Se lähtee Elina Pakkasen ratsastama radalta 9.Amatöreliten lähtö on iltapäivän kolmas koitos. Jani Peräsalo ohjastaa Niclas Johanssonin valmentamaa Cocktail Broddaa, lähtörata on kuusi.Lähtö neljä on spårtrappa, ja mukana on kaksi hevosta Suomesta. Matias Salon Popeye Tooma lähtee Santtu Raitalan ajamana nelosradalta. Antti Ojanperän Greensboro Zet kuuluu lähdön isovoittosummaisiin. Iikka Nurmosen ajama Father Patrickin poika sai radan 14.Ojanperän Stallone sai ykkösradan Elitkampeniin, Santtu Raitala ajaa. Tallikaveri Pro on kuutosradalla, Björn Goop ohjastaa.Elitloppet-karsinnat ajetaan lähdöissä 6 ja 7. Magnus A Djusen ajama Fine Manners on nelosradalla toisessa karsinnassa. Finaali juostaan lähdössä 11.Jouni Hillbomin Molly Jo Poof juoksee kymppilähdössä, joka on 4-vuotiaden tammojen Fyraåringseliten. Victor Rosleff ajaa, lähtörata on 10. Team Melkko&Sorosen voitokas My Creation on seiskaradalla.Oppilasohjastajien Lärlingseliten on lähtö 12. Tino Keväänranta ajaa Jonna Irrin valmentamaa Full Speed Forwardia, joka sai kasiradan. Stuteri Kemppi Ab:n kasvattama X.O.Kemp tulee Daniel Wäjerstenin tallista, Oskar Florhed ajaa, lähtörata on neljä.Marko Kreivin kasvattama ja omistama Pure Count starttaa kakkosradalta lähdössä 13, joka on 4-vuotiseliitti. Carl Johan Jepson ajaa ja Fredrik Wallin valmentaa.Sunnuntain 14. lähtö on 4-vuotiaiden tammojen kisa, mukana on kaksi hevosta Suomesta, molemmat takarivissä. Isto Kuisman Minerva Sisu Rikard N Skoglundin ajamana on radalla 10. Kenneth Danielsenin Hot Package sai radan 12.Lauantain lähtölistatSunnuntain lähtölistat.Elitloppet-perjantain lähtölistat valmiit, Suomesta matkaaville hyvät lähtöradat – "Ihan mahtavat fiilikset päästä ajamaan Elitloppet-viikonloppuna"