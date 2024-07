Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet mukaan St Micheliin

Ruotsalaistähti Don Fanucci Zet saapuu 14. heinäkuuta Mikkelissä ravattavaan St Micheliin, Mikkelin ravirata tiedottaa. Vuoden 2021 Elitloppet-voittaja ei ollut tänä vuonna toukokuun viimeisenä viikonloppuna Solvallassa parhaimmillaan, mutta palasi voittajaksi juhannuksena Kalmarissa. Taakse jäi Mikkeliin niin ikään saapuva Denver Gio.

"Don Fanucci Zet on nyt elämänsä kunnossa, eivätkä vaikkapa ME-lukemat ole poissuljettuja, jos kaikki natsaa", valmentaja Daniel Redén iloitsee.

ME-tulos on Sebastian K:n nimissä oleva 07,7.

8-vuotiaan oriin ennätys on 08,9. Se on alittanut urallaan 10-rajan jo peräti yhdeksän kertaa, kuten neljässä viime kilpailussaan. Uran 48:sta startista reilusti yli puolet on päättynyt voittoon. Redén odottaa innolla Mikkelin vauhtimailia.

"Olen aina radan nähtyäni ja siellä ajettuani, eli vuodesta 2018, ihaillut Mikkelin kaviouraa. Nythän se on muutama vuosi sitten uusittuna entistä parempi. Odotan vesi kielellä Don Fanuccin esitystä St Michelissä. Se oli niin hieno mennessään rankalla juoksulla Kalmarin rataennätyksen 09,1 viime startissaan."

Don Fanucci Zetiä ajaa Mikkelissä vakiokuski Örjan Kihlström.

St Michel -ajoon on jo aiemmin kutsuttu italialainen Denver Gio, ruotsalainen Great Skills, suomalaisomistuksessa oleva Jason's Camden ja puolustava voittaja Hierro Boko. 80 000 euron ykköspalkinnolla ajettavan kisan lopullinen lähtölista valmistuu ensi maanantaina.