Elitloppet-voittaja Maarianhaminaan – Daniel Redén saapuu itse ajamaan

Vuoden 2021 Elitloppetin voittaja ja tämän vuoden kakkonen Don Fanucci Zet saapuu tähdittämään Maarianhaminan ensi viikon lauantain iltaraveja. Valmentaja Daniel Redén ohjastaa.”Danielilla on paljon ystäviä Ahvenanmaalla. Hän haluaa tarjota heille tämän elämyksen, ja Don Fanucci Zet kilpailee siellä”, Anders Malmroth Stall Zetiltä vahvistaa ilmoittautumisen.Don Fanucci Zetin nimi näkyy heppa-järjestelmän sivuilla. Ilmoittautuminen 23.8. raveihin päättyy perjantaina 15. elokuuta. Maarianhaminassa Don Fanucci Zet juoksee mailin ryhmässä, voittaja saa 1571 euroa.Don Fanucci Zet kävi vuosi sitten valloittamassa St Michelin ja paineli mailin aikaan 08,7a. Hard Livinin 9-vuotias poika kilpaili viimeksi Jägersrossa heinäkuun lopulla ja voitti Hugo Åbergs Memorialin ajalla 09,5a/1609..Hugo Åbergs Memorial 2025 – Don Fanucci Zet loistava voittaja