Ravit Maarianhamina
Don Fanucci Zet ja Daniel Redén Mikkelissä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Elitloppet-voittaja Maarianhaminaan – Daniel Redén saapuu itse ajamaan

Maarianhaminassa ravataan lauantaina 23. elokuuta. Todellinen tähtivieras on tulossa paikalle.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Maarianhamina
Don Fanucci Zet
Daniel Redén

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi