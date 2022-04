Elitloppet-voittaja saapuu Finlandia-ajoon – ”Euroopan absoluuttista huippua”

”Kyllähän Cokstile on viime vuodet ollut Euroopan absoluuttista huippua. On hieno saada Elitloppet-voittaja mukaan”, Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi suitsuttaa Hevosurheilulle.

Cokstile nousi Elitloppet-voittajaksi kaksi vuotta sitten, kun Propulsionin tulokset mitätöitiin.

Kyseessä on seitsemäs Vermon pikamatkalle kutsuttu hevonen. Lähdeniemi arvioi, että kutsutuista Cokstilen meriittilista on toistaiseksi kaikkein kovin. Tammikuussa ori voitti Prix d’Amériquen esikisasta Prix de Bourgognesta 54 000 euroa tuloksella 10,9a/2100 metriä.

Tuoreimmassa juoksussaan Torinossa 9-vuotias Cokstile juoksi kolmannessa sisäparissa ja sijoittui vapaata kiritilaa hakien kuudenneksi tuloksella 11,6a. Voiton vei Vernissage Grif.

Norjalaissyntyisen ja siellä derbyn voittaneen hevosen omistaa italialainen Scuderia Santese Srl. Oritta valmentaa Erik Bondo ja sitä hoitaa Anu Intonen. Vain kertaalleen aikaisemmin Cokstile on nähty Suomessa, kun se sijoittui Kouvolan Kymi GP:ssä toiseksi.

”Hevosella on ollut epäonnea parissa viime startissa, jossa vakiopaikka on ollut kolmannessa sisällä eikä ole päästy oikein kirimään”, Intonen kertoo Vermon tiedotteessa. ”Mielestäni hevonen on nyt paremmassa kunnossa kuin talvella Ranskan-starttien aikoihin. Se on iloisella mielellä kotona.”

Sunnuntaina 1.5. Vermossa ravattavassa Finlandia-ajossa voittaja kuittaa 110 000 euroa. Lähtö juostaan 1620 metrin ryhmäajona.

”Eletään mielenkiintoista ja kiehtovaa aikaa, kun pikku hiljaa viimeisiä paikkoja Finlandia-ajoon täytetään ja muutenkin on hyvä lataus”, kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi sanoo.