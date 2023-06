Elitloppetin kakkonen Go On Boy tulee Kouvolaan

Go On Boy häikäisi toukokuun lopulla Elitloppetissa, jossa hevonen kiri finaalin tasapääkakkoseksi. 7-vuotias ori kilpailee elämänsä iskussa, ja kyseessä on todella mielenkiintoinen nimi jo valmiiksi kovatasoiseen osallistujakaartiin.

Vuonna 2021 Go On Boy voitti Prix de Washingtonin Ranskan Enghienissä. Uransa 40 kilpailustaan se on voittanut 13 ja tienannut yli 660 000 euron voittosumman. Ennätys 09,1 syntyi Elitloppetin finaalissa.

Go On Boyn valmentaja Romain Derieux on vieraillut Kouvolassa kerran aiemmin. Tuo tapahtui vuonna 2018 Dijonin kanssa, joka vuotta myöhemmin voitti Elitloppetin.

"Mahtavaa, että voimme esitellä myös Go On Boyn kouvolalaisyleisölle. Näiden maailmanluokan hevosten hankkiminen Suomeen ei ole helppoa, mutta nyt kova työ palkitaan. Sääennustuskin lupaa Kymi Grand Prix-viikonloppulle lämpöä ja auringonpaistetta, joten toivottavasti yleisö saapuu sankoin joukoin ihastelemaan näitä tähtiravureita radan varteen", Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo radan julkaisemassa tiedotteessa.

Kymi GP:n rata-arvonta nähdään suorana lähetyksensä maanantaina klo 13 Kouvolan raviradan Facebook-sivuilla.