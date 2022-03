Emänsä viimeinen jälkeläinen aloitti mainiosti uusissa käsissä

Yhdysvalloissa syntynyt tamma Enchanted Victory tuotti Saku ja Maini Mikkolalle kuusi varsaa. Niistä viisi ensimmäistä eivät esittäneet raviradoilla mainetekoja, ja kuudennen jälkeen tamma kuoli. Se kuudes ja viimeinen varsa oli Kriteriumissa hienosti toiseksi yltänyt Stonecapes Sparrow. Ruuna aloitti Mauri Jaaran valmennuksessa voitolla Kuopion tiistai-illan raveissa.

”Se oli erittäin hyvässä kunnossa, eikä tässä ole paljoa keretty tekemään”, Mauri Jaara sanaili Markku Niemiseltä tulleesta Stonecapes Sparrowista, joka kiri toisesta parista ulkoa hallitusti ykköseksi. Johtaneen Dust Collectorin laukka loppusuoralla auttoi asiaa, ja toiseksi sijoittui johtohevosta viimeisellä takasuoralla prässännyt Hunter Dillon.

”Systeemit ovat muuttuneet ja paikanvaihdos pohjoiseen varmaan vaikuttaa jotain. Eihän tämä lähtö vielä mittari ollut, ja juoksu sujui hyvin. Ihan hyvä fiilis jäi. Markku on luottanut tähän, ja ruuna on treenannut hyvin. Olihan se vuoden verran pois radoilta, joten startteja on vähän.”

Oulusta saapunut Mauri Jaara muisteli aikoinaan voittaneensa Kuopion raviradan valmentajaliigan ja kehui siellä olevan mukava vierailla. Hyvin sujui muutenkin näissä raveissa, sillä Jaara voitti myös Iron Queenin ja He Is Victorin kanssa. Viime mainitulla meni tiukille, sillä Peak C.R.Seven rutisti aivan rinnalle.

Lennon Rapina vastasi keulassa niukkaan voittoon ennen vahvasti haastanutta Hissun Feeniksiä Suomen Cupin karsinnassa. Fransua oli väkevin kirissä Toto5-2:ssa, ja päätöskohteessa Oxan Cockadoodledo jyräsi kärkeen mielipaikaltaan johtavan rinnalta.

Lue Kuopion raveista lisää ensi viikon keskiviikon Hevosurheilusta.

