Emiliana hakee yllätystä Mikkelin Nuorten Sarjassa – "Ei sen pitäisi ainakaan huonompi olla kuin Tammakriteriumissa"

Mikkelin Euronelkku-kierroksen toinen kohde on 4000 euron ensipalkinnolla juostava tasokas Nuorten Sarja. Peliprosenteissa lähdön suosikeiksi erottuvat Callela Capitano (18 %), Stonecapes Yam (22 %) sekä takarivistä starttaava Hard Problem (29 %). Näille kampoihin pyrkii pistämään Mika Taittosen valmentama Emiliana, joka sijoittui viimeksi Tammakriteriumissa takajoukoista viidenneksi.”Hyvän juoksun hevonen teki. Sijoitus olisi voinut olla vielä parempikin, jos olisimme saaneet finaaliin paremman lähtöpaikan. Finaalissa loppukiri oli aika hyvä”, Taittonen summaa.Mikkelin 2100 metrin ryhmäajoon Emiliana starttaa matkaan valmentajansa ohjastamana viitosradalta. Startti on nyt 3-vuotiaan tamman uran kahdeksas.”Ihan hyvillä odotuksilla olen. Hevonen on jatkuvasti kehittynyt, eikä sen pitäisi ainakaan huonompi olla kuin Tammakriteriumissa. Se ei vain ole vielä lähtenyt hirveän sähäkästi matkaan, joten miten tuosta sitten juoksu menee? Vastassa on ihan hyviä hevosia”, Taittonen pyörittelee.Varustuksen osalta Emiliana jatkaa samoilla asetuksilla kuin viimeksi Teivossa. Ainoa muutos tapahtuu kuskipuolelle, kun Taittonen palaa Ari Moilasen jälkeen rattaille.”Toinen tai kolmaskin sija olisi hyväpalkintoisessa lähdössä kova juttu”, Taittonen sanoo.