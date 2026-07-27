Endless Storyn suoritus vuoden 2024 Espoon Palkinnossa oli häikäisevä.
Endless Storyn suoritus vuoden 2024 Espoon Palkinnossa oli häikäisevä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Endless Story kaartaa kilpauransa loppusuoralle – ”Tietysti olemme haikein mielin”

Endless Story päättää kilpauransa aivan lähiaikoina.
Julkaistu
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Endless Story
Pirjo Paavola
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