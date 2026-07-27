Endless Story kaartaa kilpauransa loppusuoralle – ”Tietysti olemme haikein mielin”

Pirjo Paavolan kasvattama, omistama ja valmentama Endless Story lukeutuu kotimaan parhaisiin lämminveritammoihin. Pian se kuitenkin hyvästelee kilparadat, sillä 9-vuotias tamma on kantavana Calgary Gamesista. Endless Story kilpailee tulevana viikonloppuna Tampereella mahdollisesti viimeistä kertaa. Ainakin lauantain kisa on tamman viimeinen esiintyminen suuren yleisön edessä.”Näillä näkymin Tampereen kisa on viimeinen startti. Sen jälkeen ei ollut oikein sopivia sarjoja. Olen itse ajatellut, että jos ’Vellu’ (Veli-Erkki Paavola) ajaisi sillä viimeisen startin, kun hän ajoi tamman uran ensimmäisetkin startit. Tämä tuleva startti on uran viimeinen tai toiseksi viimeinen”, Paavola vahvistaa.Tampereen kisassa tammaa ohjastaa Santtu Raitala, jonka saattoi kuvitella jatkavan huippuvireisen Ginzan rattailla. Pitkäaikainen luotto-ohjastaja Raitala oli kuitenkin taustajoukkojen toive uraansa lopettelevan Endless Story ohjastajaksi.Endless Storyn nousu kotimaan tammaeliittiin on yksi raviurheilun monista tuhkimotarinoista. Se syntyi vuonna 2017 ”hontelona ja isokokoisena, jolla oli jalka-asennot vähän miten sattuu”, kuten Paavola kuvailee.”Silloin oli epäselvää, että tuleeko siitä lainkaan kilpahevosta. Ei olisi voinut kuvitellakaan, että se pystyy juoksemaan tuollaisen voittosumman ja ennätyksen. Se yllätti meidät kaikki. Isoin asia on, että tamma on vielä oma kasvatti ja olemme saaneet kokea tällaisen urakaaren.”Endless Story aloitti kilpauran nelivuotiaana, eikä se osallistunut suuripalkintoisimpiin ikäluokkakisoihin. Siitä huolimatta tamma on tienannut tähän mennessä jo 142 965 euroa. Endless Story on voittanut 85 startistaan 23 ja kerännyt 27 muuta totosijaa. Ennätyksensä 10,6aly se juoksi toissa kesänä Mikkelissä.”Tietysti olemme haikein mielin, koska tamma on antanut meille niin paljon hienoja hetkiä, mutta suuntaamme katseen tulevaisuuteen ja varsoihin.”Kun Paavolaa pyytää hetkellisesti siirtämään katsetta myös menneeseen, nousee ensimmäisenä mieleen parin vuoden takainen Espoon Palkinto. Vermossa ravatussa kisassa Endless Story punnersi johtavan rinnalta 12 000 euron arvoisen voiton tuloksella 12,9ake.”Se esitys oli ihan helmi, uran hienoin juoksu”, Paavola ihastelee. "Endless Story on minun paras hevoseni. Se voitti tosi monta Toto75-lähtöä ja -finaalinkin.".Endless Story kasvoi rimpulavarsasta taistelijatammaksi – "Luonne tulee esille loppusuoralla"