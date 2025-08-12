Endless Storyn vaisun suorituksen syytä tutkitaan – ”Kaikki olimme startin jälkeen huuli pyöreänä”

Suomessa syntyneiden lämminveritammojen eturiviin lukeutuva Endless Story suoritti viime viikonloppuna Forssassa ravatulla Tammavaltikan avausmatkalla selvästi odotettua heikommin. Keväällä hienosti menestynyt tamma on nyt epäonnistunut kolmessa edellisessä startissaan.Valmentaja Pirjo Paavolan mukaan Endless Storyssa oli selvästi jotain vialla Forssassa, mutta syystä ei ole täyttä varmuutta. Paavola kertoo havainnoineensa, että ongelma voisi paikantua hengitysteihin.”Kaikki olimme startin jälkeen huuli pyöreänä, että mikäs tammalle nyt tuli. Se ei ollut lainkaan sellainen kuin piti olla”, Paavola alustaa.”Käymme tässä välissä lääkärissä. Mistään dramaattisesta en usko olevan kyse, joten kausi jatkuu lääkärikäynnin jälkeen.”Endless Story jäi pois lauantaina ravatulta toiselta osamatkalta.”Olisimme voineet varmaan ajaa lauantaina, mutta missään nimessä emme halunneet, kun ei ollut varmuutta, että tammalla on kaikki hyvin. Se oli niin mystinen suoritus, koska viikolla kaikki oli ollut hyvin. Se oli tosi iso pettymys meille kaikille, mutta tällaista tämä välillä on.”Paavola kertoo, että Endless Story tähystettiin Tammavaltikan alla, eikä mistään sairaudesta näkynyt viitteitä.”Pitkä reissu, ja olimme asennoituneet kisaamaan kahtena päivänä, mutta heti ensimmäisen matkan jälkeen teimme päätöksen, että tässä tilanteessa emme lähde toiselle osamatkalle.”