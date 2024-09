Ensi vuoden ratakohtaisten ravipäivien määrä on päätetty – Vermoon hurja vähennys

Raviratakohtaiset kilpailupäivät on vahvistettu viime viikolla Hippoksen hallituksen kokouksessa, Hippos tiedottaa.

Toto-ravipäivien kokonaismäärä tulee olemaan 401 päivää. Näistä 359 kilpaillaan maakuntaradoilla ja 42 kesäradoilla. Tiedotteessa kerrotaan, että ravipäivien ja kilpailutoiminnan profiloinnista on käyty arvo- ja taustakeskustelua kilpailuvaliokunnassa. Palkintotukikokonaisuuteen kohdistuva lopullinen säästötarve ei ole vielä selvillä, joten profilointi tehdään loppuun vasta sen jälkeen.

Maakuntaradoilla eniten kilpailupäivät vähenevät Vermosta (-8), jossa kilpailupäiviä on suhteellisesti eniten. Kilpailutoiminnan näkökulmasta vähennykset kohdistetaan keskiviikoille aina Vermon lauantaipäivien ympärillä, sillä ravilauantaista halutaan saada mahdollisimman täysipainoinen tapahtuma. Tiedotteen mukaan toinen merkittävä asia on ratojen moninaiskäyttö, jolla haetaan alalle lisätuottoja.

“Kun vähennyksiä tehdään, se koskettaa luonnollisesti lähes kaikkia toimijoita. Päivät lisääntyvät vain Mikkelissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Ne sijaitsevat valtakunnallisesti keskeisillä paikoilla ja lukujen valossa tarve lisätarjonnalle on olemassa. Savonlinna on jatkossa virallisesti kesärata ja se saa oman päivänsä valtuuskunnan päätöksellä. Aiemmin päivä on järjestetty Mikkelin kiintiöstä”, ravikilpailujohtaja Arto Hytönen kommentoi tiedotteessa.

Vermossa ravataan ensi vuonna vähennysten jälkeen 43 päivää, seuraavaksi eniten päiviä sai Tampere (33), sille vähennystä tuli 4 päivää. Kesäratojen päivät säilyivät suunnilleen ennallaan, yhteensä päiviä vähennettiin kesäradoilta vain 5.

Tänä vuonna tekoäly on ollut mukana kalenterin valmistelussa.

Tiedotteessa kerrotaan, että jokaiselle radalle on sen avulla laskettu oma vaikutusalueensa pohjautuen vuoden 2023 kilpailutoimintaan. Osa hevosista on luonnollisesti useamman radan vaikutuspiirissä, ja tämä on Hippoksen mukaan huomioitu kokonaisuutta rakennettaessa.

“Tekoäly on antanut pohjaluvut valmistelulle, jossa on otettu huomioon myös kesäratojen osuus alueellisesta kilpailutarjonnasta sekä valtakunnallinen kokonaisuus. Ammattivalmennusta ja tavoitteellista hevosenomistamista tukevat jatkossakin erityisesti maanantain, keskiviikon ja lauantain korkeamman profiilin päivät. Näitä päiviä järjestetään valtakunnallisesti. Riittävät harrastusmahdollisuudet turvataan sillä, että raveja järjestetään jokaisena päivänä lukuun ottamatta perinteistä joulutaukoa”, Hytönen avaa tiedotteessa.

Hevosten pitopaikkatietojen hyödyntäminen tuo parannusta myös kilpailevien hevosten kuljetuspäästöjen vähentämisen näkökulmasta.

Seuraavaksi tekoälyn avustamana ravipäivät sijoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla vuosikalenteriin. Perinteiset suurkilpailut ja nuorten hevosten kilpailukokonaisuus merkitään pohjatiedoksi. Tavoitteena on lisätä lähtöjen täyttöastetta ja saada ravipäivistä täysipainoisia, niin kilpailu- kuin pelitoiminnankin näkökulmasta.

Ravikilpailukalenterin koostaa yhteistyössä Hippoksen kilpailuosasto ja kilpailuvaliokunta yhdessä tärkeiden sidosryhmien edustajien kanssa. Lopulliset päätökset tekee Hippoksen hallitus.

Kilpailuvaliokuntaan kuuluvat tänä vuonna Hannu Nivola (pj.), Arto Hytönen, Iivari Ingves, Santtu Raitala, Antti Karhila, Petri Klemola, Nelly Korpikoski, Jukka Niskanen, Mitja Nummenmaa, Tuomo Pekonen ja Annika Nisonen (siht.).

Hippoksen tiedotteen ja ratakohtaisten päivien taulukon näet täältä.

Lisäys 30.9. klo 14.55: Lisätty otsikkoon Vermon vähennyksestä kertova lause.