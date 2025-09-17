Ravipäiviä ajetaan ensi vuonna 21 vähemmän kuin vuonna 2025.
Ensi vuoden ravipäiväkiintiöt ja raviton päivä selvillä – "Ratkaisulla haluamme turvata viikon pääpäivien keskiviikon ja lauantain urheilullisen tason"

Ensi talvena Suomessa ravataan kuutena päivänä viikossa. Raviton päivä on torstai.
