Ensi vuoden ratakohtaiset ravipäiväkiintiöt selvillä

Hippos hallitus vahvisti tänään kokouksessaan ratakohtaiset ravipäiväkiintiöt vuodelle 2026. Kalenteri laaditaan 380 kilpailupäivän mukaan, joka on 21 päivää vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Vuoden 2026 ravikilpailukalenterin suunnittelun pohjana on kuusipäiväinen raviviikko marraskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin saakka. Sen myötä ravipäivien vähennys 21 pv kohdistuu talvikaudelle, jolloin kilpailevia hevosia on vähemmän.

Kuluvan vuoden tapaan Suomessa ei kilpailla jouluaattona, joulupäivänä eikä lauantaina 30. ja sunnuntaina 31. toukokuuta, jolloin Ruotsissa ravataan Elitloppet-ravit.

Kesäratojen ravipäivien määrät säilyvät ratakohtaisesti kuluvan vuoden tasolla.

“Päätöksessä luotetaan siihen, että radat pystyvät suhteuttamaan toimintansa oman talousnäkymänsä mukaisesti. Päätetyllä ravipäivien kokonaismäärällä turvataan riittävät kilpailumahdollisuudet niin harrastajille kuin ammattilaisillekin. Toiminta- ja palkintotuet selviävät valitettavasti vasta myöhemmin. Alan ulkopuolinen rahoitus on nyt ratkaisevassa roolissa ravipäivien järjestämisessä ja harjoitusolosuhteiden tarjoamisessa alan toimijoille. Hippos tulee jatkamaan ensi vuonna paikallisravijärjestäjien tukemista matalan profiilin kilpailutarjonnan lisäämiseksi”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen kertoo tiedotteessa.

Kalenterissa Tampere sai eniten lisäpäiviä. Teivossa on vuonna 2026 yhteensä 36 ravipäivää, kun tänä vuonna päiviä oli 33. Lisäystä on käytännössä Kuninkuusraviviikonlopun verran.

Isoin häviäjä on Kouvola, jossa ravipäivien määrä vähenee neljällä. Kouvolassa ravataan vuonna 2026 vain 14 päivänä. Kouvolaa koskee myös suurkilpailukalenterin isoin muutos. Alustavan suunnitelman mukaan Kymi GP järjestetään vasta elokuussa normaalin kesäkuun sijaan.

Muutos johtuu siitä, että tavallisesti Kymi GP on ajettu kolme viikkoa Elitloppetin jälkeen, mutta vuonna 2026 tuo ajankohta osuu juhannukseen.

Kuninkuusravit kilpaillaan Teivossa 31.7.-2.8.2026. Muiden suurkilpailupäivien osalta päivämäärät ovat alustavia ja voivat vielä muuttua kilpailukalenterin suunnittelun edetessä.