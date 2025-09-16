Näillä perusteilla raviton viikonpäivä valikoitui – ensi vuonna talvikaudella ravataan vain kuutena päivänä viikossa

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti viime viikolla järjestetyssä kokouksessa ratakohtaiset ravipäiväkiintiöt. Kalenteri on laadittu sen pohjalta, että ensi vuonna Suomessa järjestetään 380 totoravipäivää.Pudotusta kuluvaan vuoteen on 21 päivän verran. Vähennykset kohdistuvat talvikauteen, ja ne tapahtuvat käytännössä siten, että ensi vuoden marraskuun puolivälistä seuraavan vuoden huhtikuun puoliväliin ravataan vain kuutena päivänä viikossa. Raviton viikonpäivä tulee olemaan torstai.”Tällä ratkaisulla haluamme turvata viikon pääpäivien keskiviikon ja lauantain urheilullisen tason ja täysipainoiset pelikohteet. Viime vuonna meillä oli hevospulaa”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee ravittoman päivän kohdistumista juuri torstaihin.”Jos tulee kelirikkoihin tai pakkaseen liittyviä ravipäivien siirtoja, ne siirretään ensisijaisesti torstaille. Aikaisemmin ne on herkästi siirretty päivään, jolloin on toiset ravit. Silloin ohjastajat ja valmentaja ovat herkästi joutuneet valitsemaan toiset ravit ja jäämään toisista pois.”Lisää ensi vuoden kilpailukalenterista keskiviikkona 17.9. ilmestyvästä Hevosurheilusta.