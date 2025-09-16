Ensi vuonna talvikaudella kotimaassa ei kilpailla kaikkina arki-iltoina.
Ensi vuonna talvikaudella kotimaassa ei kilpailla kaikkina arki-iltoina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Näillä perusteilla raviton viikonpäivä valikoitui – ensi vuonna talvikaudella ravataan vain kuutena päivänä viikossa

Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen avaa ratkaisun taustoja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kilpailukalenteri
Arto Hytönen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi