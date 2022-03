Ensimmäinen Finlandia-kutsu annettiin - "Suomeen on aina nautinto tulla"

Jerry Riordanin tallilla työskentelee monta suomalaista, ja mies itsekin on suuri Suomen ystävä. Tämän vuoden Finlandia-ajoon hän lähettää viime vuoden Elitloppet-kolmosen Gareth Bokon.

"Helsinki on yksi mukavimmista paikoista kilpailla. Paitsi että Finlandia-ajo on perinteikäs suurkilpailu ja lähtölaukaus koko Skandinavian suurkilpailukaudelle, Suomeen on aina nautinto tulla. Missään ei ole mukavampia ja innostuneempia ihmisiä. Voitat tai häviät, kohtelu on aina hienoa - parempaa kuin missään muualla", Jerry Riordan hehkuttaa Vermo Areenan julkaisemalla kutsunjulkistusvideolla.

Valmentaja lupaa Gareth Bokon tulevan Vermoon täydessä iskussa.

"Se lopetti viime kautensa kultadivisioonan finaalivoittoon Solvallassa ja juoksi sen jälkeen pari lähtöä Ranskassa. Prix du Lxembourgissa se oli tosi kovia hevosia vastaan neljäs. Sitten ajettiin yksi monté-lähtö, uran ensimmäinen. Sekin meni muuten hyvin, mutta oli hevoselle vähän liian rankka. Se palasi Ruotsiin ja on saanut palautua siitä kaikessa rauhassa."

Jerry Riordan ei usko tauon näkyvän Gareth Bokon otteissa.

"Ennen Finlandia-ajoa ajetaan varmaan yksi startti. Hoitaja Heli Tarrimaa on työskennellyt paljon hyvien hevosten kanssa, ja ne antavat hänelle aina kaikkensa", hän perustelee.

Kuski Finlandia-ajoon on vielä auki.

"Ruotsissa Gareth Bokoa ovat ajaneet Djusen veljekset Magnus ja Mats, ja todennäköisesti kuski on jompikumpi heistä. Tunnepuolella suosikkini olisi Santtu Raitala, mutta hänelle on varmaan tällaiseen lähtöön pitkä jono hevosia", Riordan pohtii.

Vermon kilpailupäällikön Miika Lähdeniemen kommentteja löytyy Vermo Areenan tiedotteesta (linkki alla).

Linkki Vermo Areenan tiedotteeseen

Linkki Vermo Areenan kutsunjulkistusvideoon