Ensimmäiset Killerin Eliitin kutsut julki

Ahti Ruoppila sanoi, että kutsut menivät viime vuoden Derby voittajan Romanov Comeryn ja Viisivuotispokaalin sankarin Coolman Evon taustavoimille. Kummankin 5-vuotiaan valmentajat olivat vastanneet kutsuun myöntävästi.”Juttelin molempien valmentajien kanssa tänään ja molemmat ovat tulossa mielellään. Hieno juttu saada ikäluokan huippuja kutsuttua mukaan heti”, Ruoppila iloitsi studiossa.4-5-vuotiaiden Killerin Eliitti ravataan 13.6. Jyväskylässä. Lähdön ensipalkinto on 15 000 euroa. Viime vuonna ravatun Killerin Eliitin sankaritar oli Lightning Stride.