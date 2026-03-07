Ensimmäinen Seinäjoki Race -kutsu Massimo Hoistille – "Täytyy ihan puuta koputtaa"

Kotimaan kansainvälinen suurkilpailukausi käynnistyy lauantaina 25. huhtikuuta ajettavasta Seinäjoki Racesta. 50 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan Seinäjoki Raceen ensimmäinen kutsuttu hevonen on Heikki Korhosen omistama ja kasvattama Massimo Hoist, joka sijoittui viime vuonna kilpailussa kakkoseksi.

”Hyvillä ajatuksilla otamme kutsun vastaan. Talvitauko on sujunut hyvin, kun hevonen on päässyt treenaamaan terveenä. Täytyy ihan puuta koputtaa”, valmentaja Jukka Hakkarainen toteaa.

Kauden avauskisaa Hakkarainen ei vielä ole Massimo Hoistin osalta päättänyt. Edellisen kerran Massimo Hoist on kilpaillut lokakuussa ajetussa Porin St. Legerissä, missä ori meni uuden Suomen ennätyksen 12,4/2640 metriä.

”Vaihtoehtoja ei lähtöjen osalta hirveästi ole, mutta pari lähtöä on tarkoitus ajaa ennen Seinäjoki Racea”, Hakkarainen kertoo.

Juostava matka Seinäjoki Racessa on 2100 metriä. Kilpailuun kutsutaan kymmenen hevosta.

Lähde: Seinäjoen ravikeskus