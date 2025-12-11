Yllätyskäänne Vermossa: Ensio Mäntylä ja Reijo Suomalainen vuokraavat ratatallin puoliksi

Marraskuun lopussa Hevosurheilu uutisoi Reijo Suomalaisen irtisanoneen syksyllä Vermosta vuokraamansa 14 karsinapaikan ratatallin. Suomalaisen ja Vermo Areenan väliseen vuokrasopimukseen oli merkattu kolmen kuukauden irtisanomisaika, mutta sittemmin tilanne on jo muuttunut. Jatkossa Suomalainen vuokraa samaista ratatallia puoliksi yhdessä suurhevosenomistaja Ensio Mäntylän kanssa.”Seitsemän karsinapaikkaa kummallekin. Reijo ehdotti minulle tällaista kuviota. Varsojani muuttaa Vermoon mahdollisesti jo ensi viikolla, kunhan saan Pertin (Koskenniemi) kanssa kirjalliset sopimukset kuntoon”, Mäntylä ilmoittaa.Keskiviikkona Tototv:n studiolähetyksessäkin vieraillut Mäntylä kertoi panostavansa omistajana nyt kilpahevosten sijaan voimakkaammin varsoihin. Mäntylän Vermoon siirtämistä hevosista valtaosa tuleekin olemaan 2-vuotiaita varsoja.”Minulla on ollut Kokemäellä Janne Ranta-Krenkulla pari varsaa ja sitten Orimattilasta Varamäen Jounilta tulee myös 2-vuotias Vermoon. Ratatallilla treenaaminen sopii hyvin varsoille”, Mäntylä näkee.Vermossa Mäntylän hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista tulee pääasiassa vastaamaan Jerry Rauos. Lisäksi tallille on jo sovittu uuden hevosenhoitajan palkkaamisesta. Hänen nimeään Mäntylä ei kuitenkaan vielä paljasta julkisuuteen.Valmennus- ja ajoapua varsojen kanssa tulee antamaan Veijo Heiskanen. Vermosta Mäntylän valmennettavien on tarkoitus kisata Rauoksen nimistä.”Tosi innoissani olen tästä uudesta kuviosta. Hienoa, että Enska (Ensio) ja Reijo jakavat minulle näin paljon vastuuta. Alkuun minulla oli mielessä mennä Reijolle talveksi töihin Pohjoiseen, mutta päädyimme tällaiseen ratkaisuun. Reijonkin 2-vuotiaita jää talveksi treeniin Vermoon”, Jerry Rauos tietää.Mäntylä kokee osaltaan mieluisaksi olla mukana tukemassa Rauoksen hiljakseen käynnistynyttä valmentajauraa. Ennestään hänen hevosistaan Space Oddity, Janis Joplin Sisu ja 3-vuotias Hall Of Hearts ovat jo kisanneet Rauoksen treenistä.”Haluan ehdottomasti olla tukemassa nuoria alaan sitoutuneita ihmisiä”, Mäntylä päättää..Reijo Suomalainen irtisanoi syksyllä Vermosta vuokraamansa ratatallin – ”Kaikki ovat olleet vuoron perään kipeitä”