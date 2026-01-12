Entiset hipposlaiset hevoskaupoilla – "Uskon sen tekevän tulevaisuudessa hienoja varsoja"

Kolmivuotiskaudella ikäluokkakisoissa kykyjään väläytellyt Dramaqueen Garden on siirtynyt Nina Mustosen valmennukseen. Muutama kuukausi takaperin hevosen omistajiksi vaihtuivat Kari ja Tarja Eriksson. Aiemmin Dramaqueen Gardenin omisti ja sitä valmensi Hippoksen entinen kasvattamisen ja omistamisen johtaja Kimmo Lampinen.”Hevonen loukkaantui tarhassa aika vakavasti. Sitä koitettiin kuntouttaa, ja yhden startin se minulta vielä 4-vuotiskaudella juoksi, mutta en saanut hevosta enää kunnolla ravaamaan. Ajattelin, ettei Dramaqueen Gardenista ole enää minulle kilpahevoseksi. Luotettavan kodin löydyttyä päädyin myymään hevosen Karille ja Tarjalle”, Lampinen taustoittaa.Hevosettomaksi Lampinen ei kuitenkaan jäänyt, sillä hänellä on valmennuksessa 3-vuotias Van Gennip Sox. Koelähdön tamma suoritti 2-vuotiskauden lokakuussa.”Sen kanssa menee vielä aikaa, kunnes kilpaura päästään aloittamaan”, Lampinen kertoo.Kari Eriksson on Hippoksen hallituksen entinen puheenjohtaja. Hänellä oli ennestään omistuksessa kaksi nuorta suomenhevosta. Nyt Eriksson kuitenkin päätti ravipoliittisten syitten takia panostaa lämminveritammaan.”Pohjoisessa varsinkin nuorten suomenhevosten kilpailumahdollisuudet jäävät aika vähäisiksi, joten siinä oli yksi syy, miksi lämminverinen kiinnosti. Dramaqueen Garden on kärsinyt loukkaantumisista, enkä vielä tiedä, kuinka se pystyy tulevaisuudessa kilpailemaan. Tamma on kuitenkin luonteeltaan ja suvultaan hieno, joten uskon sen tekevän tulevaisuudessa hienoja varsoja”, Eriksson vakuuttaa.”Hevosta on ajettu ihan säännöllisesti, mutta kiirehditty ei ole. Katsotaan mikä tilanne on keväällä, että astutetaanko se jo”, Eriksson lisää.