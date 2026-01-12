Kimmo Lampinen, Dramaqueen Garden
Kimmo Lampinen työskenteli ennen eläköitymistään Hippoksen kasvattamisen ja omistamisen johtajana.Kuva: Jarno Unkuri
Entiset hipposlaiset hevoskaupoilla – "Uskon sen tekevän tulevaisuudessa hienoja varsoja"

Hippoksen entinen jalostusjohtaja Kimmo Lampinen myi Dramaqueen Gardenin.
Kari Eriksson
Kimmo Lampinen
Dramaqueen Garden

