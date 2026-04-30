Epimetheus aloittaa Elina Leinosen listalta – tästä on kyse

Antti Ala-Rantala huusi Daniel Redénin tallista kilpailleen 6-vuotiaan Epimetheuksen Suomeen Traveran huutokaupasta lokakuussa 2023. Alku oli lupaava. Kaudella 2024 ruuna tienasi lähes 20 000 euroa ja ravasi neljän voiton putkenkin, mutta seuraavana kesänä se koki jalkavamman. Epimetheus siirtyi Pilvenmäellä tallia pitävän Markku Kartanon ja Asta Kauhasen omistukseen.Ensi keskiviikkona 6.5. Epimetheus palaa radoille Forssassa vastuuvalmentajanaan Elina Leinonen.”Teen yhteistyötä Pilvenmäeltä tallin ostaneen Markku Kartanon kanssa. Käyn ajamassa hänen hevosiaan, joista myös Doncio on minun listallani”, Elina Leinonen avaa kuviota.”Meidän talleilla on väliä noin kilometri, se mahdollistaa tällaisen yhteistyön. Kovin kaukana en ehtisi käymään hevosia ajamassa, kun minulla on isän (Veikko Leinonen) tallissa kaksi omaa hevostani ja lisäksi on muutama projektihevonen työn alla.”Toiminnan laajennussuunnitelmia Elinalla ei ole.”Aika kiire on, että ehtii kaikki nämäkin liikuttaa.”Epimetheusta hän on käynyt ajamassa vuodenvaihteesta lähtien.”Se on tuntunut tosi hyvältä, ja nyt alkoi näyttää, että voidaan alkaa ajaa kilpaa. Jalan kanssakaan ei ole tullut mitään takapakkeja”, Elina Leinonen kertoo.Suuria menestysodotuksia hänellä ei kuitenkaan vielä ensimmäisestä startista ole.”Painetta on tullut, kun on pari hiittiä takana, mutta varmastikaan hevonen ei ole heti tauon jälkeen huippukunnossa ja tosi maltillisin odotuksin lähdetään.”.Elina Leinonen panostaa raviurheiluun – "Ei tämä ala kuole noin vain, ja uskon, että tätä saadaan vielä nousuunkin"