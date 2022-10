Erkki I. Pesosen muistoajossa ylivoimainen voittaja - "Korvatkin jäi kiinni"

Timo Toiviaisen valmentama ja ohjastama Aika-Vastus ei jättänyt epäselvyyttä tämän vuoden parhaasta Erkki I. Pesosen muistoajossa otettuaan uransa toisen voiton ylivoimaisella marginaalilla. Voittotulos 29,3/2160 metriä oli samalla 4-vuotiaan ruunan uusi ennätys.

"Hyvin saatiin tulla ensimmäinen tuhat kaverin selässä. Helposti hevonen kyllä voitti ja korvatkin jäivät kiinni", Toiviainen kertoi radan voittajaseremonioissa.

"Keväällä tämä tuntui kotona oikein valmiilta, mutta oli alkuun starteissa hieman hölmö. Muutaman startin myötä hevonen on nyt lähtenyt menemään paremmin", valmentaja lisäsi.

Syksyn iso maali Aika-Vastuksen kanssa on 4-vuotiaiden Varsakunkussa.

"Tällä on kyllä varaa kehittyä paljon, sillä hevosta ei ole vielä yhtään puristettu. Se tuli minulla 2-vuotiaana suoraan orilaitumelta ja heti ensimmäisillä kerroilla näytti osaavansa mennä."

Janne Räisänen oli kuskipuolella illan nimi ohjastettuaan raveista kolme voittoa, kun Wonder Of You, Murder Mike ja Call It Julio kirivät vahvoilla loppuvedoillaan ykkösiksi.

