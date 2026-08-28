Erkki Rajakosken rahaston apurahat haettavissa, Allan Korven Muistostipendin haku avautumassa
Kotimaisen raviurheilun ja hevostalouden muun muassa tutkimustyöhön tai kilpailijoiden sekä kasvattajien etuja edistäviin tarkoituksiin osoitettuja Erkki Rajakosken rahaston apurahoja voi hakea vielä 2.10.2026 asti.
Apurahoja voidaan myöntää rahaston 1 §:n mukaan seuraaviin tarkoituksiin.
1) Raviurheiluun, hevosjalostukseen ja eläinlääketieteelliseen tutkimustyöhön
2) Ulko- ja kotimaisia opintomatkoja varten
3) Kilpailijoiden ja hevoskasvattajien etuja suuresti edistäviin muihin tarkoituksiin
4) Ravimuseohankkeen toteuttamistarkoituksiin
Lisätietoja löydät täältä
Allan Korven Muistostipendin tämän vuoden haku avataan Tammavaltikka-ravien yhteydessä Pilvenmäellä. Raveissa ajetaan myös Allan Korven Muistoajo.
Allan Korven Muistostipendi perustettiin vuonna 2025 vaalimaan Allan Korven elämäntyötä ja tukemaan suomalaisen raviurheilun tulevaisuutta.
Stipendin perusti Allan Korven puoliso Katja Warborn. Allan Korven Muistorahasto myöntää vuosittain 2 000 euron arvoisen stipendin nuorille, lahjakkaille raviurheilijoille tai raviurheilua edistäville toimijoille.
Stipendin myöntämisestä vastaa Allan Korven Muistorahaston hoitokunta, jonka puheenjohtajana Katja Warborn toimii. Vuoden 2026 tarkemmat hakuehdot, hakuaika ja hakuohjeet julkaistaan haun avautuessa.