Erkki Rajakosken rahaston apurahat haettavissa, Allan Korven Muistostipendin haku avautumassa

Kotimaisen raviurheilun ja hevostalouden muun muassa tutkimustyöhön tai kilpailijoiden sekä kasvattajien etuja edistäviin tarkoituksiin osoitettuja Erkki Rajakosken rahaston apurahoja voi hakea vielä 2.10.2026 asti.

Apurahoja voidaan myöntää rahaston 1 §:n mukaan seuraaviin tarkoituksiin.