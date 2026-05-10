Erkon Pokaali toisen kerran peräkkäin Stallonelle – ”Ei se oikeasti edes tunnu vielä niin hyvältä kuin voisi”

Sunnuntain Toto75-kierros käynnistyi yllätyksillä. Päivän pääpelin toisena kohteena ja sunnuntain kuudentena lähtönä ajettiin perinteikäs Erkon Pokaali. Suurena suosikkina kisaan lähti kaksinkertainen ja hallitseva ravikuningas V.G. Voitto. Se otti odotetusti alun todella rauhassa ykkösradalta ja nousi heti toiselle.Alku noudatteli muutenkin käsikirjoitusta, kun Antti Ojanperän valmentama kaksikko valtasi parhaat paikat: Pro keulapaikan, Stallone paikan johtavan takaa.Reilu kierros jäljellä kisa sai merkittävän käänteen, kun V.G. Voitto laukkasi ja tippui porukan hännille.Maalisuoralla ensimmäistä kertaa Björn Goopin ohjastama Stallone sai kiritilaa ja spurttasi terävästi kärkeen. Sen sijaan Pro putosi selvästi voittotaistosta. V.G. Voitto kiri laukkansa jälkeen toiseksi. Kukkarosuon Kurko täydensi kärkikolmikon.Stallonen voittoaika oli 21,5ake, joka sivuaa Erkon Pokaalin kilpailuennätystä. Samaan tulokseen on pystynyt Polara vuonna 2017. Voittoaika jää vain seitsemän kymmenystä Aatsin nimissä olevasta yli 2000 metrin autolähtöjen SE-tuloksesta.”Ihan hyvältä näytti. Toinen oli tosi hyvä, toinen ei niin hyvä. Aina pysyy tasapaino”, Ojanperä summasi tallin kaksikon suoritukset Vermon voittajakehässä. Samalla hän vahvisti, että Stallonella tähdätään Elitkampeniin.”Hienoa, että hevonen suorittaa tällä tasolla. Ei se oikeasti edes tunnu vielä niin hyvältä kuin voisi tuntua, vaikka oli tänään näin hyvä.”V.G. Voittoa ohjastanut Ari Moilanen selvitti laukkaa Tototv:n haastattelussa.”Hevonen vain rupesi painamaan liikaa ja haki ja haki, sitten tuli laukka. Ei sen kummempaa. Sen jälkeen suoritus oli loistava”, Moilanen totesi.Prota ohjastanut Santtu Raitala totesi Tototv:n haastattelussa sen minkä jokainen näki.”Hevosella ei ollut tänään paras päivä. Vielä pruuvilähdössä ja ensimmäisen tuhannen se tuntui tosi hyvältä. Kun mentiin viimeistä kertaa takasuoralle, ei ollut enää normaalia painetta. Täytyy tutkia mistä se johtuu. Varmasti siihen syy löytyy”, Raitala sanoi..Avauskohteessa totopommi.Toto75-pelin avauskohteena kilpailtiin STL Klass 1 -karsinta. Suurena suosikkina kisaan lähti Daniel Redénin valmentama Beautiful James, joka nappasi odotetusti keulapaikan. Rinnalle kiersi Jorma Kontion ohjastama ja Katja Melkon valmentama Gosa Gosing, joka vyöryi loppusuoralla johtoon.Gaga Ladyn laukattua sisäradalta tilaa löytänyt Highlight Bogeyman kuitenkin räväytti lopussa tulisen kirin ja ehti ykköseksi uudella ennätysajallaan 10,8aly. Suosikki Beautiful James valahti kovavauhtisessa kisassa viidenneksi.Highlight Bogeymanin omistaja, kasvattaja ja valmentaja Tarja Aronen vahvisti, että suunnitelmissa on lähteä hevosella Elitloppet-viikonloppuna Solvallassa ajettavaan finaalilähtöön..Iberica Point häikäisi Seppele-Ajossa – ”Vaikeimman kautta voitimme”.Vermon supersunnuntai käynnissä – Caru kukisti Alarik Huikean uudella ennätysajallaan