Esko Falinin valmentama Ready For Take Off pyrähti ensimmäistä kertaa urallaan ykköseksi Iikka Nurmosen ohjastamana.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uran kuparinen rikki Toto75-tasolla – Ready For Take Off on Esko Falinin uusin työnäyte

Esko Falininin valmentama Ready For Take Off oli lauantain Toto75-kierroksen väriläiskä. Tallikaveri Roy Orden tuli syksyllä suden yllättämäksi.
