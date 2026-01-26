Uran kuparinen rikki Toto75-tasolla – Ready For Take Off on Esko Falinin uusin työnäyte

Uransa avausvoiton ottanut ruuna kiri Iikka Nurmosen ohjastamana kolmannesta sisältä tulisesti loppua. Mistään tuurivoitosta ei voida puhua, sillä Ready For Take Off olisi tilaa saadessaan saattanut jo edellisellä kerralla olla paras."Tietysti hyvä, että tuommoisessa paikassa onnistuttiin", Falin kommentoi lauantain kisasta. "On pitänyt vähän opetella hevosta juoksunkulkujen suhteen. Sehän oli viimeksi maalisuoran alussa viimeinen, mutta kiri sitten lujaa. Hyvä loppuveto siltä nähtiin nytkin."Falinin punainen lanka valmennuksessa on yksilöllinen treeni hevosen mukaan. "Hevoskohtaisesti mennään. Joillekin sopii mäkiajo paremmin, ja toisilla ajetaan vetoja. Ihan samalla tyylillä ei treenata yhdenkään hevosen kanssa. Ready For Take Off pystyy vielä parantamaan siitä, mitä se on näyttänyt. Oulussa kengitys ei ollut lainkaan optimaalinen, kun sillä oli jääradalla välipohjat edessä. Se ei saanut parasta mahdollista pitoa, vaikka tulikin lujaa maaliin."Valmentajan hevoset ovat menestyneet hienolla prosentilla, vaikka elämä onkin tarjonnut monenlaisia muuttujia matkan varrella."Olin viime kesänä muutaman kuukauden poissa pelistä, kun molempiin polviin laitettiin samalla kertaa tekonivelet. Sen suhteen voi vähän puolustautua. Tytär hoiti hienosti hevoset sillä aikaa, mutta hän käy muualla töissä ja aika meinasi loppua kesken.""Roy Orden oli syksyllä hyvällä mallilla, mutta se joutui jäämään Joensuusta lokakuun lopussa pois harvinaisen syyn vuoksi. Aamulla kun mentiin tallille, niin se intoutui sudesta ja sai siinä rytäkässä pienen haavan. Siirryttiin sitten suosiolla tauolle, mutta sekin palaa pian radoille", Falin taustoitti.Falinin tallin vuoden 2024 Derby-finalisti Callela Vipline oli päätöskohteessa hyvä neljäs. Tallissa on kasvamassa uusi nimi, josta saatetaan kuulla vielä enemmän. Saku Mikkolan kasvattama Stonecapes Zack."Hyvä kolmevuotias Booster Winneristä. Siitähän on Amerique-voittaja Hooker Berry. Se menee ihan mukavasti. Hyvätapainen ori, jolla on mukava ravi", Falin päätti..Eija Sorviston valmennettavat lentävät kilparadoilla – "Täytyy olla kiitollinen hevosille"