Esprit Sisu Seinäjoki Raceen – ”Ajan ensimmäistä kertaa Suomessa”

Esprit Sisu aloitti uransa Svante Båthin valmennuksesta. Se siirtyi Wäjerstenille syyskuussa 2020. Viime kausi oli Esprit Sisun uran paras. Se kilpaili 15 kertaa totosijoin 4-4-2. Voittosumma kasvoi 1,8 miljoonalla kruunulla.

”Esprit Sisu oli jo tuttu hevonen, kun se tuli meille. Olin nähnyt sen treeneissä usein, talli oli samassa paikassa”, Wäjersten kertoi.

Erityisesti viime syksy oli Esprit Sisun kulta-aikaa. Kotiradan suurkilpailussa Sundsvall Open Trotissa se nappasi kakkossijan Very Kronoksen jälkeen. Kriteriumin viikonloppuna Solvallassa Esprit Sisu voitti 750 000 kruunun ykkösen STL Open -finaalissa. Milliondollarrhyme ja Very Kronos jäivät taakse. Müllers Memorialissa ruuna otti kakkossijan. Elitloppetiin kutsuttu Extreme oli edellä.

”Hevonen oli aivan kanuunakunnossa loppukesällä ja syksyllä. Kun pääsimme ajamaan ilman kenkiä, vaihteita tuli lisää. Erityisesti kotiradan kakkonen Sundsvall Open Trotissa oli kova juttu. Se on all-round -hevonen ja tulee paikasta kuin paikasta”, jatkoi Wäjersten, joka kertoi ajavansa ensimmäistä kertaa Suomessa.

”Seinäjoki Race on Esprit Sisun ensimmäinen kansainvälinen tehtävä. Daniel Wäjersten on mieluisa vieras Seinäjoelle. Yli 90:ää hevosta Sundsvallin lähellä valmentava Wäjersten on nuori, nouseva nimi, a-valmentajana hän on saavuttanut noin 25%:n voittosaaliin vuosittain ja on taitava nykypolven lainaohjastaja”, kerrotaan Seinäjoen tiedotteessa.

Wäjerstenin tallista Seinäjoelle on tulossa myös Algot Zonett, joka tavoittelee Harper Hanoverin villiä korttia Etain Royal Stayerissa.

Seinäjoki Race – kutsutut hevoset:

Esprit Sisu

Super Schissel

Willow Pride

Dear Friend

Martin de Bos

Kali Smart

Deangelo

Selmer I.H

MAS Capacity