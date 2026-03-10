ESS: Lahtelainen ravimies sai tuomion seksuaalisesta ahdistelusta

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi, että Päijät-Hämeen käräjäoikeus on antanut tuomion rikoksesta, joka tapahtui vuosina 2023–2024. 68-vuotias ravimies oli ahdistellut naista seksuaalisesti hevostallilla.Syyttäjän mukaan mies oli kosketellut naista takapuolesta, ehdottanut seksiä, kommentoinut naisen ulkonäköä ja vartaloa seksuaalisesti sekä tehnyt kielellään suuseksiliikkeitä naisen kielloista huolimatta lähes puolentoista vuoden ajan. Nainen lisäsi syytteen teonkuvaukseen, että mies oli tarttunut häntä lantiosta, vetänyt omaa lantiotaan vasten ja matkinut seksiliikkeitä naisen kumartuessa puhdistamaan hevosen kavioita.Mies myönsi syytteen, mutta kiisti teonkuvauksen. Oikeus kuitenkin katsoi sen tulleen näytetyksi toteen naisen johdonmukaisella ja yksityiskohtaisella kertomuksella.Rikos haittasi naisen tärkeää hevosharrastusta, sillä se tehtiin hänen kotitallillaan. Hänellä diagnosoitiin traumaperäinen stressireaktio ja vaikea-asteinen masennustila.Ravimies piti naisen vaatimia vahingonkorvauksia liian suurina. Oikeus arvioi psyykkisen haitan ja kärsimyksen suositusten mukaisesti.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi lahtelaismiehen seksuaalisesta ahdistelusta 80 päiväsakkoon, josta tulee maksettavaa 1 120 euroa.Mies määrättiin korvaamaan uhrilleen psyykkisestä tilapäisestä haitasta 5 000 euroa, kärsimyksestä 1 200 euroa ja oikeudenkäyntikuluista liki 2 600 euroa.Rikosuhrimaksun ja muiden kulujen jälkeen mies sai oikeudesta siis yhteensä yli 11 000 euron laskun. Tuomio on lainvoimainen.