Kuvan talli ei liity tapaukseen.
Kuvan talli ei liity tapaukseen.kuva: Pixabay
Uutiset

ESS: Lahtelainen ravimies sai tuomion seksuaalisesta ahdistelusta

Käräjäoikeuden tuomiosta tulee liki 70-vuotiaalle miehelle yli 11 000 euron lasku.
Julkaistu
seksuaalinen ahdistelu
rikos
rikostuomio

