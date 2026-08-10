Ete Jet ja Santtu Raitala
Ete Jet on jäänyt kuluneen kauden aikana totosijojen ulkopuolelle vain kerran. Kuvassa Santtu Raitala ohjastaa tamman voittoon heinäkuun alussa Vermossa.Kuva: Laura Koskenniemi
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Ete Jet mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Kesän ajan osallistuminen on ollut mielessä"

”Ihan tarkoituksella on pidetty Mikkelin jälkeen paussia tätä lähtöä silmällä pitäen", Hanna Lepistö kertoo.
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Hanna Lepistö
Ete Jet
Tammojen Euroopan Mestaruus
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