Ete Jet mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Kesän ajan osallistuminen on ollut mielessä"

Suomessa avoimia tammalähtöjä kuluvalla kaudella hallinnut 6-vuotias Ete Jet on saanut edustuspaikan ensi keskiviikkona 19. elokuuta Solvallassa ravattavaan tammojen Euroopan mestaruuslähtöön. Kilpailussa Hanna Lepistön treenaama ja Santtu Raitalan ohjastama Ete Jet edustaa synnyinmaatansa Italiaa.”Kesän ajan lähtöön osallistuminen on ollut mielessä, mutta osallistumispaikan varmistumista sai pitkään odottaa, kun paikat jaetaan synnyinmaan mukaan”, Lepistö kertoo.Italiaa edustavat EM-lähdössä myös Alessandro Gocciadoron valmentamat Clarissa ja Celiaz. 2140 metrin ryhmäajona juostavan lähdön ensipalkinto on miljoona kruunua. Lähtöradat arvotaan torstaina.”En tiedä mitä muita hevosia on tulossa vastaan, mutta pärjäämään me tietysti lähdemme. Solvallaan pääsee halutessaan lentäen katsojaksi ilman hevosta”, Lepistö toteaa.Viimeksi St Michelissä viidenneksi sijoittuneen Ete Jetin kauden 11 starttia ovat tuoneet tammalle kuusi voittoa ja neljä muuta totosijaa. Palkintorahoja tamma on ansainnut 51 000 euroa.”Ihan tarkoituksella on pidetty Mikkelin jälkeen paussia tätä lähtöä silmällä pitäen. Eihän tämän tason hevosilla tavallisesti ajetakaan joka viikko kilpaa, vaan niiden täytyy antaa palautua”, Lepistö sanoo.Juttua muokattu 10.8.2026 kello 15.30: Lähtöradat arvotaan torstaina, eikä keskiviikkona..Myös Fortunewheelgarden mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Hyvän lähtöradan sattuessa sitkeä seuraamaan muita kovassakin matkavauhdissa"