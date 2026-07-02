Ete Jet seitsemäs kutsuttu St Michel -ajoon – "Jatkaa huippukunnossa"

Suomen avoimia tammalähtöjä kuluneen kauden aikana hallinnut Ete Jet oli juhannuksena Härmän Nordic King -viikonlopun nopein voittaja tuloksella 10,9aly. Torstaina Mikkelin ravirata tiedotti Hanna Lepistön valmentaman Ete Jetin olevan seitsemäs St Michel -ajoon kutsuttu hevonen.

"Härmässä Ete Jetille jäi vielä varaa, laputkin jäivät vetämättä. Startin jälkeen kaikki on ollut hyvin ja hevonen jatkaa huippukunnossa", Lepistö kertoo Hevosurheilulle.

Dimitri Hedmanin omistama 6-vuotias Ete Jet on juossut urallaan 45 starttia statistiikalla 13–11–7. Ansioita 10,6-aikaisella tammalla on jo lähes 334 000 euroa.

St Michel -ajoon hevonen herkistelee virettään ensi keskiviikkona Vermossa ajettavassa hopeadivisioonakarsinnassa.

”Se toimii hyvänä valmistelevana lähtönä St Micheliä ajatellen", Lepistö kokee.

Valmentajana ennätyskautta tekevälle Lepistölle St Michel -ajo on treenarina ensimmäinen. Myös Ete Jetille kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hevonen osallistuu St Micheliin.

"Hieno ja perinteikäs kilpailu. On kunnia-asia osallistua lähtöön", Lepistö sanoo.

St Michel -ajo ravataan Mikkelissä sunnuntaina 19. heinäkuuta. 1609 metrin kilpailun ensipalkinto on 70 000 euroa.