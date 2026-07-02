Ete Jet hurmasi voitollaan juhannuksena Härmässä Santtu Raitalan ohjastamana. Voittajakehässä menestyksestä oli iloitsemassa myös Hanna Lepistön puoliso Valtteri Lintula.
Ete Jet hurmasi voitollaan juhannuksena Härmässä Santtu Raitalan ohjastamana. Voittajakehässä menestyksestä oli iloitsemassa myös Hanna Lepistön puoliso Valtteri Lintula.Kuva: Roosa Lindholm
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Ete Jet seitsemäs kutsuttu St Michel -ajoon – "Jatkaa huippukunnossa"

St Michel -ajo ravataan sunnuntaina 19. heinäkuuta.
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Suomen avoimia tammalähtöjä kuluneen kauden aikana hallinnut Ete Jet oli juhannuksena Härmän Nordic King -viikonlopun nopein voittaja tuloksella 10,9aly. Torstaina Mikkelin ravirata tiedotti Hanna Lepistön valmentaman Ete Jetin olevan seitsemäs St Michel -ajoon kutsuttu hevonen.

 "Härmässä Ete Jetille jäi vielä varaa, laputkin jäivät vetämättä. Startin jälkeen kaikki on ollut hyvin ja hevonen jatkaa huippukunnossa", Lepistö kertoo Hevosurheilulle.

Dimitri Hedmanin omistama 6-vuotias Ete Jet on juossut urallaan 45 starttia statistiikalla 13–11–7. Ansioita 10,6-aikaisella tammalla on jo lähes 334 000 euroa.

St Michel -ajoon hevonen herkistelee virettään ensi keskiviikkona Vermossa ajettavassa hopeadivisioonakarsinnassa.

”Se toimii hyvänä valmistelevana lähtönä St Micheliä ajatellen", Lepistö kokee.

Valmentajana ennätyskautta tekevälle Lepistölle St Michel -ajo on treenarina ensimmäinen. Myös Ete Jetille kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hevonen osallistuu St Micheliin.

"Hieno ja perinteikäs kilpailu. On kunnia-asia osallistua lähtöön", Lepistö sanoo.

St Michel -ajo ravataan Mikkelissä sunnuntaina 19. heinäkuuta. 1609 metrin kilpailun ensipalkinto on 70 000 euroa.

St Michel -ajoon kutsutut hevoset:

Castor the Star (Ruotsi)

Combat Fighter (Suomi)

Diva Ek (Italia)

Double Deceiver (Ruotsi)

Ete Jet (Suomi)

Kuiper (Ruotsi)

Massimo Hoist (Suomi)

St Michel
Hanna Lepistö
Ete Jet
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