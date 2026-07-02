Ete Jet seitsemäs kutsuttu St Michel -ajoon – "Jatkaa huippukunnossa"
Suomen avoimia tammalähtöjä kuluneen kauden aikana hallinnut Ete Jet oli juhannuksena Härmän Nordic King -viikonlopun nopein voittaja tuloksella 10,9aly. Torstaina Mikkelin ravirata tiedotti Hanna Lepistön valmentaman Ete Jetin olevan seitsemäs St Michel -ajoon kutsuttu hevonen.
"Härmässä Ete Jetille jäi vielä varaa, laputkin jäivät vetämättä. Startin jälkeen kaikki on ollut hyvin ja hevonen jatkaa huippukunnossa", Lepistö kertoo Hevosurheilulle.
Dimitri Hedmanin omistama 6-vuotias Ete Jet on juossut urallaan 45 starttia statistiikalla 13–11–7. Ansioita 10,6-aikaisella tammalla on jo lähes 334 000 euroa.
St Michel -ajoon hevonen herkistelee virettään ensi keskiviikkona Vermossa ajettavassa hopeadivisioonakarsinnassa.
”Se toimii hyvänä valmistelevana lähtönä St Micheliä ajatellen", Lepistö kokee.
Valmentajana ennätyskautta tekevälle Lepistölle St Michel -ajo on treenarina ensimmäinen. Myös Ete Jetille kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hevonen osallistuu St Micheliin.
"Hieno ja perinteikäs kilpailu. On kunnia-asia osallistua lähtöön", Lepistö sanoo.
St Michel -ajo ravataan Mikkelissä sunnuntaina 19. heinäkuuta. 1609 metrin kilpailun ensipalkinto on 70 000 euroa.
St Michel -ajoon kutsutut hevoset:
Castor the Star (Ruotsi)
Combat Fighter (Suomi)
Diva Ek (Italia)
Double Deceiver (Ruotsi)
Ete Jet (Suomi)
Kuiper (Ruotsi)
Massimo Hoist (Suomi)