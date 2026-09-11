Ete Jet ja taustavoimat.
Ete Jet pääsi lähdön jälkeen juhlituksi sankarittareksi.Kuva: Elisa Vaaramaa
Uutiset

Ete Jet vei ensimmäisen erän – näistä asemista huomiseen ratkaisevaan osalähtöön

Forssan Tammavaltikan ensimmäinen osalähtö on ajettu.
Julkaistu
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Santtu Raitala
Hanna Lepistö
Ete Jet
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