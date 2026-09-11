Ete Jet vei ensimmäisen erän – näistä asemista huomiseen ratkaisevaan osalähtöön

Kaksiosainen Tammavaltikka-kilpailu käynnistyi perjantai-iltana lyhyen matkan pikapyrähdyksellä.Lähtökiihdytys oli tiukka ja tulinen. Sisäradalta lähtenyt Halley Wania onnistui pitämään johtopaikan hallussaan, eikä luopunut asemistaan, vaikka Amanda Evo kävi kyselemässä kyytiä. Suosikkeihin lukeutunut EL Nightwish sotkeentui laukalle ensimmäisessä kurvissa.Avauspuolikas kellotettiin hurjasti 08-vauhtiseksi, ja vauhti pysyi keulahevosen osalta reippaana senkin jälkeen. Koko kierros mentiin alle kymppiä, joten kentän odotettiin kääntyvän.Niin tapahtuikin, mutta ainoastaan voittajan osalta. Kaukana 3. ulkona juossut Ete Jet ehti kuin ehtikin pitkällä loppusuoralla ykköseksi ennen urheasti tsempannutta Halley Waniaa. Johtavan selässä matkannut Ray Of Sunshine oli kolmas ennen Amanda Evoa.Voittotulos 11,0aly sivusi Forssan rataennätystä.”Suoritus oli oikein mainio. Vaikka kärjessä mentiin reipasta, niin ei se ollut ihan helppoa. Oltiin vielä 500 metriä ennen maalia suhteellisen kaukana kovaa vetäneestä keulahevosesta. Ete tuli hienosti maaliin asti ja voitti vielä hallitusti”, Santtu Raitala jutteli voittajahaastattelussa.Voittajan valmentaja Hanna Lepistö liikuttui seremoniakehässä.”Tämä hevonen on mulle tosi tärkeä. Sillä on erityinen paikka sydämessäni”, Lepistö herkistyi.Kisan toinen osalähtö ajetaan lauantaina 2640 metrin matkalla. Osamatkojen yhteenlaskettu kokonaisaika ratkaisee paremmuuden kokonaiskisassa..Tammavaltikan tilanne 1640 metrin osalähdön jälkeenHevosen nimen perässä ero kärkeen ja suluissa huomisen lähtörata1. Ete Jet 1:56,4 (4)2. Halley Wania + 0,1 (12)3. Ray Of Sunshine + 0,3 (11)4. Amanda Evo + 0,7 (6)5. Ginza + 0,9 (8)6. Drogon + 0,9 (10)7. Unica S.L.M + 0,9 (5)8. Ninja Zon + 1,2 (9)9. Fabiana Hoist + 1,3 (2)10. BWT Jackpot + 1,5 (1)Charma hpl (7)EL Nightwish hpl (3).Forssassa sattui ikävä ulosajo – tilanteesta selvittiin säikähdyksellä