Anything For You kisasi 5-vuotiaana Elitloppet-viikonloppuna ja ylsi neljänneksi. Arkistokuva: Hanna Laakso

Uutiset Etelän keleille hyvästit - Suur-Hollola-ajon nelonen lumileirille Jaakko Kyrö ja Risto Airaksinen päättivät yhdessä tuumin siirtää Anything For Youn lumileirille Karunkiin, jossa Ari Aatsinki ottaa vetovastuun valmentamisesta.