Etelä-Saimaa: Ravinaisten esitys Lappeenrannan raviradan hallituksen erottamisesta näyttää saavan enemmistön taakseen

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle vaati ratayhtiön suurin yksittäinen omistaja, Etelä-Karjalan Ravinaiset ry. Sen puheenjohtaja Sari Kontunen vahvisti Hevosurheilulle viime viikolla tiedon, että yhdistys esittää yhtiökokoukselle hallituksen vaihtamista ja Teemu Keskitalon palauttamista toimitusjohtajan tehtävään.Yli 10 prosentin osuuden ratayhtiön osakkeista omistava ravinaisten yhdistys on ollut tyytyväinen Keskitaloon.”Olen nähnyt pitkältä ajalta toimitusjohtajien toimintaa, ja tällaista tekemisen meininkiä ja talkoohenkeä mikä meillä on nyt en ole nähnyt sitten vuoden 2009 Kuninkuusravien. Eikä silloinkaan toimitusjohtaja ollut omalla ajallaan talkoissa mukana. Ei se tietysti toimitusjohtajan tehtäviin kuulu, mutta innostaahan se kaikkia muita”, Kontunen kommentoi Hevosurheilulle.Joukko osakkeenomistajia kokoontui viime torstaina asian tiimoilta palaveriin varjopalaveriin, jossa oli läsnä myös Keskitalo. ”Ravinaisten esitys Lappeenrannan raviradan hallituksen erottamisesta näyttää saavan enemmistön taakseen”, Lappeenrannassa ilmestyvä Etelä-Saimaa uutisoi seuraavana päivänä.Lehden tietojen mukaan esitys olisi saamassa taakseen tarvittavan kannatuksen, ja sama käsitys oli Sari Kontusellakin.”Kyllä minä luulen niin. Ainakin sen perusteella, mitä olen muualta kuullut”, hän kommentoi Etelä-Saimaassa..Lappeenranta tiedotti toimitusjohtajan vaihdoksesta – ”Oli virhe, että irtisanomisen taustalla olevia syitä ei kerrottu heti”.Teemu Keskitalo vastaa kritiikkiin: ”En näe, mitä myyntiin vetoamalla haetaan”