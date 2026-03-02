Teemu Keskitalo
Etelä-Karjalan Ravinaiset ry haluaa Teemu Keskitalon takaisin Lappeen toimitusjohtajaksi.Kuva: Anu Leppänen
Etelä-Saimaa: Ravinaisten esitys Lappeenrannan raviradan hallituksen erottamisesta näyttää saavan enemmistön taakseen

Lappeenrannan Ravirata Oy:n omistajat kokoontuvat tänään 2.3. ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Lappeenrannan Ravirata Oy
Etelä-Karjalan Ravinaiset ry
Sari Kontunen

