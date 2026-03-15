Tähtien Ilta Mikkelin ravirata
Mikkelin gaalassa palkittuja yhteiskuvassa.Kuva: Linda Hänninen
Etelä-Savon parhaita palkittiin – katso lista kaikista palkituista

Vuoden 2025 menestyneimmät saivat palkintonsa Mikkelin raviradalla perjantaina 13. maaliskuuta järjestetyssä Tähtien illassa.
Tähtien illassa palkitut

Vuoden nopein B-poni: Smedens Andiamo 1.43,9 (om. Jenni Rautiainen, Mikkeli)

Vuoden nopein A-poni: Mäntylahen Tuimaepeli 2.09,8 (om. Lotta Räisänen, Rantasalmi)

Vuoden voitokkain raviponi: Peter The Great (om. Brita Suuronen, Juva)

Vuoden poniohjastaja: Lotta Räisänen, Rantasalmi

Vuoden ponivalmentaja: Viivi Pursiainen, Juva

Vuoden paras 3-vuotias lv: Molly Jo Poof 12,2ake (om. Jouni Hillbom, Mikkeli)

Vuoden paras 4-vuotias lv: Sassy Seadragon 12,5aly (om. Leena Sinnemaa, Mikkeli)

Vuoden paras 4-vuotias sh: Camppari 26,2ake (om. Ravitalli Suuronen Oy & Viitala Matti, Juva-Oulu)

Vuoden paras 5-vuotias sh: Henkinen 25,9ake (om. Vesa & Eeva Lipsanen, Juva)

Vuoden ohjastaja: Henri Bollström, Mikkeli

Vuoden valmentaja: Seppo Suuronen, Juva

Vuoden kasvattaja: Ravitalli Suuronen Oy, Juva

Vuoden voitokkain sh : Henkinen (om. Vesa & Eeva Lipsanen, Juva)

Vuoden nopein sh: Tähtisekki 22,7aly (om. Terho Rautiainen, Kangasniemi)

Vuoden voitokkain lv: Estelle Travian (om. Kelly's Team, Mäntyharju)

Vuoden nopein lv: Effronte Photo 11,5aly (om. Iloinen Pegasos Tmi, Mäntyharju)

Kunniamaininta: Cordiitan menestys jalostuksessa

Kunniamaininta: Jani Ruotsalaisen tallin kilpailumenestys

Kunniamaininta: Vuoden toimihenkilö Jorma Vesalainen, Mikkeli

Kunniamaininta: Vuoden ravikoululainen Hertta Rahikainen, Mikkeli

Lähde: Mikkelin ravirata

