Etelä-Savon parhaita palkittiin – katso lista kaikista palkituista
Tähtien illassa palkitut
Vuoden nopein B-poni: Smedens Andiamo 1.43,9 (om. Jenni Rautiainen, Mikkeli)
Vuoden nopein A-poni: Mäntylahen Tuimaepeli 2.09,8 (om. Lotta Räisänen, Rantasalmi)
Vuoden voitokkain raviponi: Peter The Great (om. Brita Suuronen, Juva)
Vuoden poniohjastaja: Lotta Räisänen, Rantasalmi
Vuoden ponivalmentaja: Viivi Pursiainen, Juva
Vuoden paras 3-vuotias lv: Molly Jo Poof 12,2ake (om. Jouni Hillbom, Mikkeli)
Vuoden paras 4-vuotias lv: Sassy Seadragon 12,5aly (om. Leena Sinnemaa, Mikkeli)
Vuoden paras 4-vuotias sh: Camppari 26,2ake (om. Ravitalli Suuronen Oy & Viitala Matti, Juva-Oulu)
Vuoden paras 5-vuotias sh: Henkinen 25,9ake (om. Vesa & Eeva Lipsanen, Juva)
Vuoden ohjastaja: Henri Bollström, Mikkeli
Vuoden valmentaja: Seppo Suuronen, Juva
Vuoden kasvattaja: Ravitalli Suuronen Oy, Juva
Vuoden voitokkain sh : Henkinen (om. Vesa & Eeva Lipsanen, Juva)
Vuoden nopein sh: Tähtisekki 22,7aly (om. Terho Rautiainen, Kangasniemi)
Vuoden voitokkain lv: Estelle Travian (om. Kelly's Team, Mäntyharju)
Vuoden nopein lv: Effronte Photo 11,5aly (om. Iloinen Pegasos Tmi, Mäntyharju)
Kunniamaininta: Cordiitan menestys jalostuksessa
Kunniamaininta: Jani Ruotsalaisen tallin kilpailumenestys
Kunniamaininta: Vuoden toimihenkilö Jorma Vesalainen, Mikkeli
Kunniamaininta: Vuoden ravikoululainen Hertta Rahikainen, Mikkeli
Lähde: Mikkelin ravirata