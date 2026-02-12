Eurojackpotissa 74,1 miljoonaa euroa voittanut helsinkiläisnainen pääsee toteuttamaan unelmansa: ostaa oman ravihevosen
Vuoden ensimmäinen Eurojackpot-arvonta oli tammikuussa helsinkiläisnaiselle todellinen onnenpotku hänen voitettuaan yksin 74,1 miljoonan euron pääpotin. Torstaina Veikkauksen julkaisemassa tiedotteessa nainen kertoi haluavansa ostaa voittorahoilla ainakin oman ravihevosen.
Hevosurheilu pääsi Veikkauksen viestinnän avustuksella esittämään muutaman kysymyksen tuoreelle multimiljonäärille, ja hän tarkensi kyseessä olevan Suomessa syntynyt lämminverinen.
”Minulla on aiempaa kokemusta hevosen kimppaomistamisesta”, helsinkiläisnainen paljastaa.
Raviurheilun ja hevosten merkityksestä kysyttäessä nainen kertoi hevosten tuovan jo pelkällä olemuksellaan hänelle hyvää mieltä.
”Ja voi sitä hyvää mieltä, jos niin onnellisesti käy, että oma tai osaomistamasi hevonen pärjää raveissa”, nainen lisää.