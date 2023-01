Euronelkku-ravit Killerillä - open stretch ei käytössä

"Killerillä joudutaan ajamaan jääpolanne pois tiekarhulla hevosten turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä aiheuttaa sen, ettei open stretchiä saada käyttöön", Killeri tiedottaa.

Euronelkun erikoisuus on, että se pelataan yhden euron minimipanoksella ja palautusprosentti on 75. Normaalisti minimipanos on 20 senttiä ja palautusprosentti 65. Lisäksi Euronelkussa on tammikuun jokaisena maanantaina 40 000 euron bonus.

Euronelkun erikoispiirteisiin kuuluu myös, että lähdöt ajetaan nopealla rytmillä ilman lämmitysvälejä. Kohdelähdöt ovat 6-9, ja peli sulkeutuu kello 19.55.