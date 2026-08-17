Evartti kilpaili viimeksi voittoisasti Kaukosen kesäraveissa. Rattailla valmentaja Antti Ojanperä.
Evartti kilpaili viimeksi voittoisasti Kaukosen kesäraveissa. Rattailla valmentaja Antti Ojanperä.Kuva: Teemu Kangas
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Evartin uran päätöskausi jatkuu Kymi GP -lauantaina – "Mistäs sitä tietää vaikka ajettaisiin vielä Pohjoismaiden mestaruudessakin"

Kymi GP -lauantaina ajetaan 10 lähtöä.
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Antti Ojanperä
Evartti
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