Evartin uran päätöskausi jatkuu Kymi GP -lauantaina – "Mistäs sitä tietää vaikka ajettaisiin vielä Pohjoismaiden mestaruudessakin"

Kaksipäiväisen Kymi Grand Prix -viikonlopun päälähdöt ajetaan lauantaina 22. elokuuta. Osa sarjoista kärsi hyvistä palkinnoista huolimatta hevospulasta, joten ravit ajetaan 10 lähdön mittaisina.Toto75-kierros käynnistyy neljäntenä lähtönä juostavasta kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajosta. Siinä mukana on vain kuusi osallistujaa, joista katseet keräävät hallitseva ravikuningas Pro sekä uransa päätöskautta kisaava 15-vuotias Evartti.Viimeksi Kaukosen kesäraveissa voittoisasti esiintyneen Evartin kyytiin palaa Santtu Raitala. Hannu Torvisen ohjastamalle Prolle startti on ensimmäinen Teivon kuninkuuskisan jälkeen.”Molemmat hevosista palautuivat tosi hyvin Kuninkuusraveista. Kaikki on kunnossa”, valmentaja Antti Ojanperä ilmoittaa.Pitkin kesää on spekuloitu missä yli 1,2 miljoonaa euroa ansainnut Evartti päättää kilpauransa. Ojanperä ei osaa vielä itsekään antaa tuohon vastausta.”Mistäs sitä tietää vaikka ajettaisiin vielä Pohjoismaiden mestaruudessakin. Hevonen on kuitenkin täydessä kilpailuvireessä”, Ojanperä toteaa.Ojanperän valmennuksesta lähdössä kilpailee myös Herra Heinämies.”Se ei onnistunut Kunkkareissa, mutta ei hevosessa mitään sen kummempaa vikaa pitäisi olla. Kaikki ok”, Ojanperä sanoo.Lauantain muita kärkilähtöjä on 3100 metrin tasoitusajona juostava Kymi Stayer, missä paalulta lähtevä Knight Journey mittauttaa tasonsa kovia Popeye Toomaa ja Dundee Asia vastaan.Avoimessa 5-vuotislähdössä katseet kohdistuvat ykkösradalta liikkeelle avaavaan Romanov Comeryyn. Avoimeen 4-vuotislähtöön vieraita tulee myös ulkomailta, kun mukana ovat Daniel Redénin valmentama Cabello ja Alessandro Gocciadoron Giotto Grif.Ravit päättyvät avoimeen tammalähtöön, mihin ulkomaalaisväriä tuo Gocciadoron treenaama Esperia Font.Päivän päälähtö Kymi Grand Prix juostaan ravien 9. lähtönä kello 16.40.Kymi GP -lauantain lähtölistoja pääset tutkimaan täältä..Kymi Grand Prix'n lähtöradat selvillä – Massimo Hoist ja Combat Fighter suomalaisista onnekkaimmat