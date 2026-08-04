Evartin uran päätöskausi jatkuu sunnuntaina Kaukosessa – "En osaa sanoa, onko tämä nyt se viimeinen startti"

Antti Ojanperän valmentama Evartti sijoittui tallikaverustensa Pron ja Vänrikin jälkeen Teivon kuninkuuskilpailun kolmoseksi. Päätösmatkan jälkeen Ojanperä väläytteli, että 15-vuotiaan Evartin ura voisi jopa olla paketissa, mutta nyt sunnuntaiksi hevonen on ilmoitettuna Kaukosen raveihin.”Jouko (Kangas) on useana vuonna pyytänyt, että tulisimme käymään Evartilla kotikylälläni. Kaikki on ollut oriilla hyvin kuninkuuskisan jälkeen, joten ajetaan nyt Kaukosessa kilpaa, kun siihen on vielä mahdollisuus”, Ojanperä kertoo.Kaukosesta lähtöisin oleva Ojanperä olisi ollut valmis jo päättämään Evartin uran Teivoon, mutta puoliso Jutta Ihalainen oli toista mieltä.”En osaa sanoa, onko tämä nyt se viimeinen startti. Kaukosen raveilla on minulle tietysti iso merkitys, joten hienoa mennä Evartin kanssa sinne. Olen ajanut Kaukosessa ensimmäisen voittonikin”, Ojanperä sanoo..Evartin viimeisessä kuninkuustaistossa erityinen lataus – "Poikkeuksellinen ja tärkeä hevonen"