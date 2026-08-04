Evartti ja Jorma Kontio
Jorma Kontio ohjasti Evarttia kuninkuuskilpailussa. Kaukosessa rattaille nousee valmentaja Antti Ojanperä.Kuva: Maisa Hyttinen
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Evartin uran päätöskausi jatkuu sunnuntaina Kaukosessa – "En osaa sanoa, onko tämä nyt se viimeinen startti"

Teivon kuninkuuskilpailun päätösmatka ei jäänytkään Evartin uran viimeiseksi startiksi.
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Antti Ojanperä
Evartti
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