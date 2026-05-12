Evartti ilmoitettiin Pihtiputaan paikallisraveihin − "Katsotaan lähdön jälkeen, että mitä seuraavaksi"

Kolminkertainen ravikuningas Evartti on kilpaillut edellisen kerran viime juhannuksena Härmässä ajetussa Nordic Kingissä. Oriin uran jatkosta on riittänyt spekulaatioita, etenkin kun hevonen jäi pois Oulun kuninkuuskisasta.Nyt Evartin paluu radoille on kuitenkin tapahtumassa, sillä valmentaja Antti Ojanperä ilmoitti hevosen sunnuntaina 17. toukokuuta Pihtiputaan radalla ajettaviin paikallisraveihin. Sarjassaan Evartin on määrä startata matkaan 100 metrin takamatkalta Jutta Ihalaisen ohjastamana.”Ilmoitin Evartin mukaan, että sarja nousisi kasaan. Ei siinä ollut kuin kolme hevosta ennen Evarttia”, Ojanperä hymähtää.Urallaan yli 1,1 miljoonaa euroa ansainnutta nyt 15-vuotiasta Evarttia treenattiin viime talvenakin, mutta treeni on Ojanperän sanoin ollut nättiä.”Kai sillä paikallisraveissa voi ajaa. Katsotaan lähdön jälkeen, että mitä seuraavaksi”, Ojanperä sanoo.