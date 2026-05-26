Evartti ilmoitettu ensi viikon keskiviikoksi Lahteen – ”Tuntuu mielestäni aivan hyvältä”

Kolminkertainen ravikuningas Evartti palasi hiljattain radoille Pihtiputaan paikallisraveissa. Se oli oriin ensimmäinen startti lähes vuoteen. Evartti palasi tyylikkäällä suorituksella ja voittaen ylivoimaisesti.Nyt kaikkien aikojen eniten tienanneen suomenhevosen seuraava startti on selvillä. Valmentaja Antti Ojanperä on ilmoittanut Evartin ensi keskiviikkona Lahdessa ravattavaan lyhyen matkan avoimeen ryhmäajoon. Jutun julkaisuhetkellä Evartti on ainoa kisaan ilmoitettu hevonen."Kaikki on mennyt viime startin jälkeen hyvin. Evartti tuntuu mielestäni aivan hyvältä ja jalat ovat hyvät. Kaikki vaikuttaa hyvältä", Ojanperä sanoo.Esimerkiksi kuninkuuskilpaa treenari ei ole vielä ajatellut lainkaan. Useita vastoinkäymisiä urallaan selättäneen hevosen kanssa edetään sen ehdoilla."Ajamme startin kerrallaan ja katsomme, mitä tapahtuu. Mitään muita suunnitelmia ei ole."15-vuotias Evartti kilpailee viimeistä kauttaan, sillä se saavuttaa vuodenvaihteessa kilpailuiän ylärajan..