Evartti jää pois Jokimaalta – näin Antti Ojanperä kommentoi jatkoa

Kolminkertaisen ravikuninkaan Evartin odotettiin palaavan tauolta lauantaina Lahdessa, mutta jo torstai-iltana Tototv:n lähetyksessä Kuopion varikkoalueelta tiedotettiin oriin jäävän pois Jokimaalta."Hevonen ei vain ollut viimeistelyissä sellainen kuin olisin toivonut. Se oli tässä välissä jo oikeasti kivantuntuinen, mutta ehkä syksyllä sairastettu tauti vielä kummittelee jotenkin", valmentaja Antti Ojanperä kertoo Hevosurheilulle.Samalla Ojanperä vahvistaa, että ajatukset mahdollisesta kilpailemisesta ovat Evartin kohdalla käännetty ensi kevääseen. Edellisen kerran ori on nähty radoilla juhannuksena Härmässä ajetussa Nordic Kingissä.Toiveissa edelleen on, että Evartti nähtäisiin kilparadoilla vielä tulevalla 15-vuotiskaudella."Paineita kilpailemisesta emme kuitenkaan ota", Ojanperä vakuuttaa.