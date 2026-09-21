Evartti kilpailee 15-vuotiaana viimeistä kauttaan. Kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevonen on voittanut tänä vuonna jo viisi kertaa.
Evartti kilpailee 15-vuotiaana viimeistä kauttaan. Kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevonen on voittanut tänä vuonna jo viisi kertaa.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Evartti kolmosradalta Erilo-juoksuun – Teivon Ravilauantai tarjoaa huippulähtöjä

Lauantain ehdottomia helmiä ovat Kriteriumit ja Suurmestaruusajo.
Julkaistu
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Kriterium
Suurmestaruusajo
teivon ravit
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