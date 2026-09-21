Evartti kolmosradalta Erilo-juoksuun – Teivon Ravilauantai tarjoaa huippulähtöjä

Viikon ykkösravit ajetaan lauantaina Teivossa. Päivän päälähtöinä ajetaan molempien rotujen Kriteriumit. Voit lukea karsinnoista ja finaalin ratavalinnoista lisää artikkelin lopusta löytyvistä linkeistä.Suomenhevosten Kriteriumin voittaja kuittaa 40 000 euron ensipalkinnon. Lämminveristen puolella voittajaa odottaa 80 000 euron potti.Lämminveristen Kriteriumin suosikkeihin lukeutuvan Coriolanus Fridon ohjastaja vaihtuu, kun karsinnassa voiton ohjastanut Santtu Raitala on kilpailukiellossa. Niinpä vain yhden viidestä startista hävinneen ruunan rattaille hyppää sen valmentaja Markku Nieminen.Myös muutaman muun hevosen kohdalla ohjastaja vaihtuu karsinnan jälkeen. Reason To Rockia ajaa Pekka Korpi, Miss White Goldia Iikka Nurmonen ja MAS Knockoutia Kimmo Kemppi.Kriterium Consolationiin ilmoitettiin vain kuusi hevosta. 5000 euron ensipalkinnolla ajettava kisa ajetaan lauantain neljäntenä lähtönä, joten se ei lukeudu Toto75-kohteisiin.Kuudentena lähtönä ja 1600 metrin matkalla ajettava Erilo-juoksu sen sijaan kuuluu päivän pääpelin kohteisiin. Siinä Antti Ojanperän tallilla on vahva edustus, sillä Pihtiputaalta suunnataan kymppitonnin ensipalkinnolla ajettavaan kisaan neljän hevosen voimin. Näistä parhaan paikan sai tähän kauteen kilpauransa päättävä Evartti, joka starttaa kolmosradalta. Hallitseva ravikuningas Pro lähtee kuutosradalta, ja sen tallikaveri Herra Heinämies kiihdyttää radalta seitsemän. Ojanperän nelikon täydentää takarivistä numerolla 10 starttaava Alarik Huikea.Evartin rattailla nähdään vanhalle kotiradalleen palaava ja sitä Kuninkuusraveissakin ohjastanut Jorma Kontio. Hän ohjastaa myös suomenhevosten Kriterium-finaalissa Antti Ojanperän treenaamaa Xavieria. Lisäksi Kontio ajaa lauantain huipentavassa Suurmestaruusajossa saman tallin Combat Fighteria.Pääset tutustumaan lauantain lähtölistoihin kokonaisuudessaan tästä linkistä..Suomenhevosten Kriterium-finaalin lähtöradat valittu.Näiltä lähtöpaikoilta lämminveristen Kriteriumin ja Suurmestaruusajon finaaleihin.Better Leader pisti parasta pöytään Kriterium-karsinnassa – jäi ainoastaan kaksi kymmenystä SE-tuloksesta.Kriterium-ilta käynnistyi dramaattisesti, Teemu Okkolin suomenhevoskarsintojen hahmo.Raitalalle kuukauden ja Miettuselle kolmen kuukauden kilpailukielto – Dimitri Palmroosille 18 kuukauden panna dopingrikkomuksesta